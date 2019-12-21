Son dakika: Badou Ndiaye uçağa bindi ve sosyal medyadan paylaştı!

Trabzonspor Yönetimi, Stoke City forması giyen orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'yi transfer etmek için tüm şartları zorluyor. Oyuncuyu Türkiye'ye davet eden Fırtına, kulübü ile kiralık alma konusunda ise prensip anlaşmasına vardı. Senegalli oyuncu da bindiği uçaktan bir paylaşım yaptı ve bu paylaşım 'Badou N'diaye Türkiye'ye geliyor' şeklinde yorumlandı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da transfer dedikodularını yalanlamadı ve "Transfere uzun süre var. Bu tür konular kesinleşince KAP'tan gereken açıklama yapılır." dedi.
Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürerken bordo mavililer, Ndiaye'yi transfer etmek adına tüm şartları zorluyor... Oyuncuyu Türkiye'ye davet eden Fırtına, kulübü Stoke City ile de prensip anlaşmasına vardı.
EKONOMİK SIKINTILARI VAR
Ekonomik olarak sıkıntılı günlerden geçen Stoke City kulübü, 29 yaşındaki Senegalli yıldızın yüksek maliyetinden kurtulmak için yapılan kiralama teklifine olumlu cevap verdi.
TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYOR
Badou Ndiaye'nin de geçmişte çok iyi tanıdığı isimlerin Trabzonspor'da olması ve Türkiye'yi sevmesi nedeniyle bordo mavili kulübün teklifini kabul etmesi bekleniyor.
"KAP'TAN GEREKEN AÇIKLAMA YAPILIR"
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo mavili ekibin gündeminde olduğu iddia edilen eski Galatasaraylı Badou Ndiaye hakkında açıklamalarda bulundu.
Transfer dedikodularını yalanlamayan Ahmet Ağaoğlu, transfer dönemine uzun bir süre olduğunu ifade etti ve gelişmelerin kesinlik kazanması halinde KAP'a açıklama yapılacağını söyledi.
Ahmet Ağaoğlu, "Transfere uzun süre var. Bu tür konular kesinleşince KAP'tan gereken açıklama yapılır." şeklinde konuştu.
UÇAK PAYLAŞIMI...
Ndiaye, uçaktan çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. Bordo mavili ekibin yıldız futbolcuyu Trabzon'a davet etmişti.
- 21.12.2019
- Güncelleme: 21.12.2019 14:18
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
-
Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
-
Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
Son dakika: Badou Ndiaye uçağa bindi ve sosyal medyadan paylaştı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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