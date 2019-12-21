Son dakika: Badou Ndiaye uçağa bindi ve sosyal medyadan paylaştı!

Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürerken bordo mavililer, Ndiaye'yi transfer etmek adına tüm şartları zorluyor... Oyuncuyu Türkiye'ye davet eden Fırtına, kulübü Stoke City ile de prensip anlaşmasına vardı.

EKONOMİK SIKINTILARI VAR

Ekonomik olarak sıkıntılı günlerden geçen Stoke City kulübü, 29 yaşındaki Senegalli yıldızın yüksek maliyetinden kurtulmak için yapılan kiralama teklifine olumlu cevap verdi.

TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYOR

Badou Ndiaye'nin de geçmişte çok iyi tanıdığı isimlerin Trabzonspor'da olması ve Türkiye'yi sevmesi nedeniyle bordo mavili kulübün teklifini kabul etmesi bekleniyor.

"KAP'TAN GEREKEN AÇIKLAMA YAPILIR"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo mavili ekibin gündeminde olduğu iddia edilen eski Galatasaraylı Badou Ndiaye hakkında açıklamalarda bulundu.

Transfer dedikodularını yalanlamayan Ahmet Ağaoğlu, transfer dönemine uzun bir süre olduğunu ifade etti ve gelişmelerin kesinlik kazanması halinde KAP'a açıklama yapılacağını söyledi.

Ahmet Ağaoğlu, "Transfere uzun süre var. Bu tür konular kesinleşince KAP'tan gereken açıklama yapılır." şeklinde konuştu.

UÇAK PAYLAŞIMI...

Ndiaye, uçaktan çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. Bordo mavili ekibin yıldız futbolcuyu Trabzon'a davet etmişti.