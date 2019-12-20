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20 Aralık 2019, Cuma
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'un Ndiaye pazarlığı!

Trabzonspor'un Ndiaye pazarlığı!

'un 'den kadrosuna katmak istediği Badou Ndiaye için görüşmeler devam ediyor. İngiliz kulübü, kadrosunda yer açmak için Senegalli ön liberoyu bırakmaya hazır olduğunu bordo-mavili kulübe iletti.

Bu gelişmenin ardından taraflar arasında rakamsal konuların konuşulmaya başlandığı gelen haberler arasında. İlk bilgilere göre 'nin kiralama bedeli olarak talep ettiği rakamın 1 milyon euro seviyesinde olduğu, Ndiaye'nin de 6 aylığına 1 milyon 200 bin euro istediği öğrenildi. , iki talebi de fazla buldu. Kulüp ve oyuncu ile rakamların daha aşağı seviyeye çekilmesi için temaslar sürüyor. Yönetim ve teknik heyetin, Ndiaye konusunda istekli olduğu, uygun şartların oluşması halinde bu transferin ocak ayında bitirileceği belirtiliyor.

Championship'te bu sezon 13 maçta 880 dakika süre alan Badou Ndiaye gol ve asist kaydedemedi. 29 yaşındaki oyuncunun Stoke 13 City ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

  1. 20.12.2019
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