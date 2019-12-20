Trabzonspor'un Ndiaye pazarlığı!
Trabzonspor'un Stoke City'den kadrosuna katmak istediği Badou Ndiaye için görüşmeler devam ediyor. İngiliz kulübü, kadrosunda yer açmak için Senegalli ön liberoyu bırakmaya hazır olduğunu bordo-mavili kulübe iletti.
Bu gelişmenin ardından taraflar arasında rakamsal konuların konuşulmaya başlandığı gelen haberler arasında. İlk bilgilere göre Stoke City'nin kiralama bedeli olarak talep ettiği rakamın 1 milyon euro seviyesinde olduğu, Ndiaye'nin de 6 aylığına 1 milyon 200 bin euro istediği öğrenildi. Trabzonspor, iki talebi de fazla buldu. Kulüp ve oyuncu ile rakamların daha aşağı seviyeye çekilmesi için temaslar sürüyor. Yönetim ve teknik heyetin, Ndiaye konusunda istekli olduğu, uygun şartların oluşması halinde bu transferin ocak ayında bitirileceği belirtiliyor.
Championship'te bu sezon 13 maçta 880 dakika süre alan Badou Ndiaye gol ve asist kaydedemedi. 29 yaşındaki oyuncunun Stoke 13 City ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 20.12.2019
-
67. dakika tepkisi
Toplam 2
Yorum
erol abdülkadir tam özkan hocalık diyecek lafım yok.ünal hoca bi bak ya;kaç top almış,ne etmiş.abdülkadirin olduğu her pozisyon ,rakip lehinde.
-
Altyapı hamlesi başlıyor
Toplam 1
Yorum
bjk alt yapıda oynayan futbolcuları,erzincan maçında gördük.hiçbirinde iş yok.erzincanda çok iyi utbolcular var.TORPİLİ KALDIRINNNNNNNNNNNNNNNNN
-
Fırtına kupaya sarıldı
Toplam 2
Yorum
Paşa Bence ligde oynatacağı stoperleri burdada oynatsın
Trabzonspor'un Ndiaye pazarlığı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.