Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Ünal Karaman, turu geçtiklerini için mutlu olduğunu söyledi. İkinci yarıda daha etkili oynadıklarını belirten bordo-mavili teknik adam, "Az süre alan oyuncular için iyi oldu" derken, Denizlispor yenilgisi sonrası gündeme getirilen motivasyon eksiği konusunda ise, "Motivasyon sıkıntımız yok. Sen birilerini yeniyorsan onların da seni yenmesini doğal karşılaman lazım. Oyuncularımız da insan. Kötü oynama hakları var" ifadelerini kullandı.
Ünal Karaman, turu geçtiklerini için mutlu olduğunu söyledi. İkinci yarıda daha etkili oynadıklarını belirten bordo-mavili teknik adam, "Az süre alan oyuncular için iyi oldu" derken, Denizlispor yenilgisi sonrası gündeme getirilen motivasyon eksiği konusunda ise, "Motivasyon sıkıntımız yok. Sen birilerini yeniyorsan onların da seni yenmesini doğal karşılaman lazım. Oyuncularımız da insan. Kötü oynama hakları var" ifadelerini kullandı.
- 20.12.2019
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67. dakika tepkisi
Toplam 2
Yorum
erol abdülkadir tam özkan hocalık diyecek lafım yok.ünal hoca bi bak ya;kaç top almış,ne etmiş.abdülkadirin olduğu her pozisyon ,rakip lehinde.
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Altyapı hamlesi başlıyor
Toplam 1
Yorum
bjk alt yapıda oynayan futbolcuları,erzincan maçında gördük.hiçbirinde iş yok.erzincanda çok iyi utbolcular var.TORPİLİ KALDIRINNNNNNNNNNNNNNNNN
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Fırtına kupaya sarıldı
Toplam 2
Yorum
Paşa Bence ligde oynatacağı stoperleri burdada oynatsın
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