Trabzonspor'da 7 değişiklik
Fırtına ligde son oynadığı Denizlispor maçına göre Altay karşısına 7 farklı isimle çıktı. Ünal Karaman; Pereira, Campi, Novak, Mikel, Sosa, Nwakaeme ve Sörloth gibi yıldızları kulübeye çekerken, yerlerine ilk 11'de Serkan, Fernandes, Abdurrahim, Doğan, Abdulkadir, Avdijaj ve Ekuban'a şans tanıdı. Genç file bekçisi Erce son idmanda sakatlanınca kalede yine Uğurcan yer aldı.
Fırtına ligde son oynadığı Denizlispor maçına göre Altay karşısına 7 farklı isimle çıktı. Ünal Karaman; Pereira, Campi, Novak, Mikel, Sosa, Nwakaeme ve Sörloth gibi yıldızları kulübeye çekerken, yerlerine ilk 11'de Serkan, Fernandes, Abdurrahim, Doğan, Abdulkadir, Avdijaj ve Ekuban'a şans tanıdı. Genç file bekçisi Erce son idmanda sakatlanınca kalede yine Uğurcan yer aldı.
- 20.12.2019
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67. dakika tepkisi
Toplam 2
Yorum
erol abdülkadir tam özkan hocalık diyecek lafım yok.ünal hoca bi bak ya;kaç top almış,ne etmiş.abdülkadirin olduğu her pozisyon ,rakip lehinde.
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Altyapı hamlesi başlıyor
Toplam 1
Yorum
bjk alt yapıda oynayan futbolcuları,erzincan maçında gördük.hiçbirinde iş yok.erzincanda çok iyi utbolcular var.TORPİLİ KALDIRINNNNNNNNNNNNNNNNN
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Fırtına kupaya sarıldı
Toplam 2
Yorum
Paşa Bence ligde oynatacağı stoperleri burdada oynatsın
Trabzonspor'da 7 değişiklik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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