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20 Aralık 2019, Cuma
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'da 7 değişiklik

Trabzonspor'da 7 değişiklik

Fırtına ligde son oynadığı Denizlispor maçına göre Altay karşısına 7 farklı isimle çıktı. , Campi, Novak, Mikel, Sosa, Nwakaeme ve Sörloth gibi yıldızları kulübeye çekerken, yerlerine ilk 11'de Serkan, Fernandes, Abdurrahim, Doğan, Abdulkadir, Avdijaj ve Ekuban'a şans tanıdı. Genç file bekçisi Erce son idmanda sakatlanınca kalede yine Uğurcan yer aldı.

Fırtına ligde son oynadığı Denizlispor maçına göre Altay karşısına 7 farklı isimle çıktı. , Campi, Novak, Mikel, Sosa, Nwakaeme ve Sörloth gibi yıldızları kulübeye çekerken, yerlerine ilk 11'de Serkan, Fernandes, Abdurrahim, Doğan, Abdulkadir, Avdijaj ve Ekuban'a şans tanıdı. Genç file bekçisi Erce son idmanda sakatlanınca kalede yine Uğurcan yer aldı.

  1. 20.12.2019
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