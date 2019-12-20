Sosyal fırtına
Trabzonspor sosyal medyada ses getirdi. Medya İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ulaş Özdemir, son bir yılda Twitter'da videolarının izlenme sayısının aylık 2 ile 7 milyon seviyesine çıktığını açıkladı. 'Keşanlı forma' tanıtım filmi potansiyel görüntülenmede 1.5 milyar kişiye ulaştı. Facebook'ta videoların izlenme oranı yüzde 128, Instagram'da yüzde 100, YouTube hesabında yüzde 75 arttı.
Trabzonspor sosyal medyada ses getirdi. Medya İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ulaş Özdemir, son bir yılda Twitter'da videolarının izlenme sayısının aylık 2 ile 7 milyon seviyesine çıktığını açıkladı. 'Keşanlı forma' tanıtım filmi potansiyel görüntülenmede 1.5 milyar kişiye ulaştı. Facebook'ta videoların izlenme oranı yüzde 128, Instagram'da yüzde 100, YouTube hesabında yüzde 75 arttı.
- 20.12.2019
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67. dakika tepkisi
Toplam 2
Yorum
erol abdülkadir tam özkan hocalık diyecek lafım yok.ünal hoca bi bak ya;kaç top almış,ne etmiş.abdülkadirin olduğu her pozisyon ,rakip lehinde.
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Altyapı hamlesi başlıyor
Toplam 1
Yorum
bjk alt yapıda oynayan futbolcuları,erzincan maçında gördük.hiçbirinde iş yok.erzincanda çok iyi utbolcular var.TORPİLİ KALDIRINNNNNNNNNNNNNNNNN
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Fırtına kupaya sarıldı
Toplam 2
Yorum
Paşa Bence ligde oynatacağı stoperleri burdada oynatsın
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