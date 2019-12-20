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20 Aralık 2019, Cuma
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Sosyal fırtına

Sosyal fırtına

Trabzonspor ses getirdi. Medya İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ulaş Özdemir, son bir yılda Twitter'da videolarının izlenme sayısının aylık 2 ile 7 milyon seviyesine çıktığını açıkladı. 'Keşanlı forma' tanıtım filmi potansiyel görüntülenmede 1.5 milyar kişiye ulaştı. Facebook'ta videoların izlenme oranı yüzde 128, 'da yüzde 100, .

Trabzonspor ses getirdi. Medya İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ulaş Özdemir, son bir yılda Twitter'da videolarının izlenme sayısının aylık 2 ile 7 milyon seviyesine çıktığını açıkladı. 'Keşanlı forma' tanıtım filmi potansiyel görüntülenmede 1.5 milyar kişiye ulaştı. Facebook'ta videoların izlenme oranı yüzde 128, 'da yüzde 100, .

  1. 20.12.2019
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