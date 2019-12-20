Kupa horonu

Sahaya rotasyonlu kadrosuyla çıkan bordo- mavililer, ilk yarıda rölantide oynadı. 9'da kornerden gelen ortaya arka direkte Cenk kafayı vurdu. Top üst direği sıyırıp auta gitti. 35'te Ekuban ceza sahasında yerde kaldı, hakem 'devam' dedi. Devamında Avdijaj'ın vuruşu direği sıyırdı.

GOL SAĞANAĞI

İkinci yarıya Trabzonspor hızlı başlarken, goller yağmur gibi geldi. 51'de soldan ceza sahasına giren Avdijaj'ın vuruşu kaleciden döndü. Pozisyonu takip eden Sturridge topu boş kaleye gönderdi: 1-0. 56'da Yusuf'un ortasına altıpasta Ekuban dokundu: 2-0. 64'te Sturridge, 71'de Fernandes'in golleri tribünleri coşturdu. 83'te Paixao skoru belirledi: 1-4. Trabzonspor turladı, Altay 'tamam' dedi.



ONAZI: ADIM ADIM İLERLEYECEĞİM

İkinci yarıda oyuna dahil olan Ogenyi Onazi, "Tanrıya şükürler olsun ki futbola geri döndüm. Adım adım ilerlenecek. Belki önümüzdeki haftalarda hedeflere yardımcı olmak adına eski formuma döneceğimi umut ediyorum, bu hemen olacak bir şey değil." diye konuştu.



EKUBAN 3.5 AY SONRA!

Sakatlığı nedeniyle 2 ay sahalardan uzak kalan Caleb Ekuban döndükten sonra ilk golünü attı. İlk onbirde sahaya çıkan Ganalı oyuncu, 56'da fileleri havalandırırken, üçüncü golü de kafa vuruşuyla hazırladı. En son ligde 1 Eylül'de 1-1 berabere kaldıkları deplasmandaki Fenerbahçe maçında fileleri havalandıran Ekuban toplamda ise bu sezon 6 gole ulaştı.



STURRIDGE: ANI YAŞIYORUM

Attığı iki golle 11 maçta 5 gol+4 asiste ulaşan Sturridge, "İlk yarıda rakibimiz işimizi zorlaştırdı. 2. yarıda takım olarak reaksiyon verdik ve kazandık" dedi. İngiliz yıldız, performansıyla ilgili ise, "Her maç elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. 2 aydır buradayım. Şu an Premier Lig'i düşünmek değil anı yaşıyorum. Gelecek elimde değil" yorumunu yaptı.