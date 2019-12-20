Ahmet Ağaoğlu: Mağlubiyetle hoca göndermeyiz
Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu son günlerde Ünal Karaman'la ilgili yapılan yorumlara tepki göstererek, "Biz ciddi bir kulübüz ve mağlubiyetle, galibiyetle kimseyi gönderip kimseyi almayız." dedi.
"Bazı sorunlarımız var ama bunlar teknik heyetle bağlantılı değil" diye konuşan Ağaoğlu, "Denizli maçında önemli bir avantajı dezavantaja çevirdik. Kazansaydık Konya'ya arayı açıp, moralli gidecektik. Şimdi daha çok efor sarfetmemiz gerek. Yanlış olan yarıştan kopmuş gibi intiba uyandırmak. Bu olmamalı" ifadelerini kullandı.
BAZILARIYLA VEDALAŞACAĞIZ
Transferle ilgili de konuşan Ağaoğlu "Ekonomik anlamda kendimize uyan oyuncular alacağımız gibi vedalaşacağımız ya da kiralayacağımız oyuncular da olabilir. Transfer bütçemiz 5-6 milyon euro. Ötesi olursa kadrodan tasarruf yapmamız gerek. 2-3 oyuncumuza teklifler var" dedi. TFF'nin limit artırımı için de, "Biz o tepkiyi kendimizden çok ülke futbolu adına verdik. Bugün herkes bizim çizgimize geldi" diye konuştu.
- 20.12.2019
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67. dakika tepkisi
Toplam 2
Yorum
erol abdülkadir tam özkan hocalık diyecek lafım yok.ünal hoca bi bak ya;kaç top almış,ne etmiş.abdülkadirin olduğu her pozisyon ,rakip lehinde.
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Altyapı hamlesi başlıyor
Toplam 1
Yorum
bjk alt yapıda oynayan futbolcuları,erzincan maçında gördük.hiçbirinde iş yok.erzincanda çok iyi utbolcular var.TORPİLİ KALDIRINNNNNNNNNNNNNNNNN
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Fırtına kupaya sarıldı
Toplam 2
Yorum
Paşa Bence ligde oynatacağı stoperleri burdada oynatsın
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