Ndiaye sesleri

Yönetim, teknik heyetin de onayıyla bir süredir, daha önce Osmanlıspor ve Galatasaray formaları giyen Badou Ndiaye ile ilgileniyordu. Championship ekibi Stoke City'de forma giyen Senegalli orta sahayı kadrosuna katmak isteyen bordomavililer, resmen kiralama teklifinde bulunmuştu. Ancak İngiliz ekibi ve oyuncu ilk etapta yüksek rakamlar talep edince transfer görüşmeleri askıya alınmıştı. Ama The Telegraph gazetesinde yer alan habere göre ise Stoke City'nin patronu O'Neill maliyetleri düşürmek için Trabzonspor'un kiralama teklifini kabul etti.

Habere göre haftada 35 bin sterlin kazanan 29 yaşındaki futbolcu satın alma opsiyonu ile Trabzonspor'a kiralanacak. Ara transfer döneminde takviye yapabilmesi için elinden oyuncu çıkarmak zorunda olan Stoke City'nin Fırtına'nın yarım sezon için önerdiği 300 bin euro'yu kabul etmesi bekleniyor. Bu arada Ndiaye'nin ise Karadeniz devinden yarım sezon için istediği 1 milyon 200 bin euro'yu abartılı bulan bordo- mavililer, maksimum rakamın 650 bin euro olduğunu iletti, cevap beklemeye başladı. Gelişmelerin olumlu olduğu belirtiliyor.

48 SAAT İÇİNDE

THE Telegraph, Stoke City'nin Ndiaye'nin maaş yükünden kurtulmak için Senegalli futbolcuyu gözden çıkardığını ve Trabzonspor'un 48 saat içerisinde Ndiaye'yi Türkiye'ye getirebileceğini yazdı. Haberde transferin zorunlu satın alma opsiyonlu kiralamayla gerçekleşebileceğine yer verildi.

266 MAÇTA 5 GOL

Stoke City ile bu sezon 13 maçta görev yapan Ndiaye, Senegal Milli Takımı formasını toplam 21 kez giydi ve 1 gol attı. Liglerde toplam 266 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 55 gol atıp 36 asist yaptı.