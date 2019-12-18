Bordo-mavililer tüm rakiplerinin takıldığı haftada Denizlispor'u Şenol Güneş Stadı'nda devirerek kârlı bir kapanış yapmak istiyordu. Oğuz'un kendi kalesine attığı golle öne de geçen Trabzonspor bu sezonun kabusunu bir kez daha yaşadı. Rakibine önce yakalanan ardından da yediği 2. golle 90 dakikayı mağlup tamamlayan Karadeniz temsilcisi şoke oldu. Taraftarlar tribünleri mutsuz şekilde terk ederken, soyunma odasında da kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Bordo-mavili futbolcular sakin şekilde köşelerine çekilmiş oturuyordu. Sessizliği kaptan Jose Sosa bozdu.

'BU BİZE HİÇ YAKIŞMADI'

Karadeniz temsilcisinin kaptanı Jose Sosa, teknik direktör Ünal Karaman'dan izin alarak söze girdi. Arjantinli yıldız "Trabzonspor gibi oynamadık. Kötü oynadık. Bize yakışan bir oyun sergilemedik, bize yakışan bir skor da almadık. Bunun için hem taraftarımızdan hem yönetimimizden hem de hocamızdan özür dileriz. Maç kazanırız kaybederiz ama böyle oynamaya hakkımız yok" ifadelerini kullandı. 33 yaşındaki futbolcu rakiplerin yenildiği veya berabere kaldığı haftada sahalarında kaybederek ciddi bir avantaj yitirdiklerini kaydetti. Toparlanma sözü verdi.