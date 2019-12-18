Olcay teselli etti

Denizlisporlu Olcay Şahan, Trabzonspor'u mağlup ettikleri mücadele sonrası eski kulübünün soyunma odasına gitti. Bir dönem birlikte forma giydiği arkadaşlarıyla Denizli'ye dönmeden önce vedalaşan Olcay onları teselli etti. Horozların yıldızı, "Kalan maçlarda size başarı diliyorum. Umarım şampiyon olursunuz" ifadelerini kullandı.