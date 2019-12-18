Olcay teselli etti
Denizlisporlu Olcay Şahan, Trabzonspor'u mağlup ettikleri mücadele sonrası eski kulübünün soyunma odasına gitti. Bir dönem birlikte forma giydiği arkadaşlarıyla Denizli'ye dönmeden önce vedalaşan Olcay onları teselli etti.
Denizlisporlu Olcay Şahan, Trabzonspor'u mağlup ettikleri mücadele sonrası eski kulübünün soyunma odasına gitti. Bir dönem birlikte forma giydiği arkadaşlarıyla Denizli'ye dönmeden önce vedalaşan Olcay onları teselli etti. Horozların yıldızı, "Kalan maçlarda size başarı diliyorum. Umarım şampiyon olursunuz" ifadelerini kullandı.
- 18.12.2019
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Trabzonspor kaçan puanlara yanıyor
Toplam 1
Yorum
meceylan Adamın dibisin hugo
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Niye oynamıyorlar!
Toplam 3
Yorum
Kadir Kaliteli stoper şart alttan gelme topcularla şampiyonluk gelmez..
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Trabzonspor 1-2 Denizlispor | MAÇ SONUCU
Toplam 2
Yorum
Berkan Belki tek forvet kalabalık orta saha ile oynamanın zamanı gelmiştir.Sörloth ve Tony kulübeye cekilebilir.Kazanan takımlar böyle kazanıyor.
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