Olcay teselli etti - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
18 Aralık 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Olcay teselli etti

Olcay teselli etti

Olcay teselli etti

 , 'u mağlup ettikleri mücadele sonrası eski kulübünün soyunma odasına gitti. Bir dönem birlikte forma giydiği arkadaşlarıyla Denizli'ye dönmeden önce vedalaşan Olcay onları teselli etti.

, 'u mağlup ettikleri mücadele sonrası eski kulübünün soyunma odasına gitti. Bir dönem birlikte forma giydiği arkadaşlarıyla Denizli'ye dönmeden önce vedalaşan Olcay onları teselli etti. Horozların yıldızı, "Kalan maçlarda size başarı diliyorum. Umarım şampiyon olursunuz" ifadelerini kullandı.

  1. 18.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Olcay teselli etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN