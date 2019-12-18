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18 Aralık 2019, Çarşamba
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Kazansa 40 olacaktı

Kazansa 40 olacaktı

Fırtınası öne geçtiği karşılaşmalarda tam 14 puan bıraktı. 6 maçta skoru koruyabilse 40 puanla farklı şekilde liderdi

Bordo-mavililere öne geçmek yaramıyor. geride kalan 15 haftanın 12'sinde maçlarda ilk golü atan takım oldu. Ancak temsilcisi aynı zamanda üstünlük golünü attıktan sonra en fazla puan bırakan takım. Son olarak Denizlispor karşısında da aynı şoku yaşayan ve öğrencileri büyük bir fırsatı daha harcadı. Bordo-mavililer öne geçtiği , , , , ve Denizlispor maçlarında skoru korumayı başarabilse tam 40 puanı olacaktı. Lider Sivasspor'un 7 puan önünde rahat bir şekilde zirveye kurulacaktı.

  1. 18.12.2019
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