Kazansa 40 olacaktı

Bordo-mavililere öne geçmek yaramıyor. Trabzonspor geride kalan 15 haftanın 12'sinde maçlarda ilk golü atan takım oldu. Ancak Karadeniz temsilcisi aynı zamanda üstünlük golünü attıktan sonra en fazla puan bırakan takım. Son olarak Denizlispor karşısında da aynı şoku yaşayan Ünal Karaman ve öğrencileri büyük bir fırsatı daha harcadı. Bordo-mavililer öne geçtiği Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Sivasspor, Başakşehir, Galatasaray ve Denizlispor maçlarında skoru korumayı başarabilse tam 40 puanı olacaktı. Lider Sivasspor'un 7 puan önünde rahat bir şekilde zirveye kurulacaktı.