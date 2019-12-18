Kazansa 40 olacaktı
Karadeniz Fırtınası öne geçtiği karşılaşmalarda tam 14 puan bıraktı. Trabzonspor 6 maçta skoru koruyabilse 40 puanla farklı şekilde liderdi
Bordo-mavililere öne geçmek yaramıyor. Trabzonspor geride kalan 15 haftanın 12'sinde maçlarda ilk golü atan takım oldu. Ancak Karadeniz temsilcisi aynı zamanda üstünlük golünü attıktan sonra en fazla puan bırakan takım. Son olarak Denizlispor karşısında da aynı şoku yaşayan Ünal Karaman ve öğrencileri büyük bir fırsatı daha harcadı. Bordo-mavililer öne geçtiği Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Sivasspor, Başakşehir, Galatasaray ve Denizlispor maçlarında skoru korumayı başarabilse tam 40 puanı olacaktı. Lider Sivasspor'un 7 puan önünde rahat bir şekilde zirveye kurulacaktı.
- 18.12.2019
- Hıncal Uluç: Ben Galatasaray'a Belhanda'dan daha faydalı olurum
- Hıncal Uluç: Galatasaray iflas halinde
- Emre Bol: Ersun Yanal artık Fenerbahçe kariyerinin sonuna gelmiştir
- Mehmet Özdilek: Havalara uçmadan sağlam bir şekilde gitmek istiyoruz
- Hugo Rodallega: Trabzonspor'a saygımdan dolayı gole sevinmedim
-
Trabzonspor kaçan puanlara yanıyor
Toplam 1
Yorum
meceylan Adamın dibisin hugo
-
Niye oynamıyorlar!
Toplam 3
Yorum
Kadir Kaliteli stoper şart alttan gelme topcularla şampiyonluk gelmez..
-
Trabzonspor 1-2 Denizlispor | MAÇ SONUCU
Toplam 2
Yorum
Berkan Belki tek forvet kalabalık orta saha ile oynamanın zamanı gelmiştir.Sörloth ve Tony kulübeye cekilebilir.Kazanan takımlar böyle kazanıyor.
Kazansa 40 olacaktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.