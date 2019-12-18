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18 Aralık 2019, Çarşamba
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İyi seri bozuldu

İyi seri bozuldu

Fırtına ilk yarısını önde tamamladığı son 7 maçından galibiyetle ayrılmıştı. ekibinin serisi, Denizlispor maçıyla birlikte sona erdi.

Fırtına ilk yarısını önde tamamladığı son 7 maçından galibiyetle ayrılmıştı. ekibinin serisi, Denizlispor maçıyla birlikte sona erdi. soyunma odasına 1-0 önde girdi ancak sahayı 2-1 yenik terk etti.

  1. 18.12.2019
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