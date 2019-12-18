İdmanda yüzler asık
Karadeniz ekibi, Denizlispor yenilgisinin ardından ara vermeden çalışmalarına devam etti. Altay ile oynanacak kupa randevusunun antrenmanları başladı.
Karadeniz ekibi, Denizlispor yenilgisinin ardından ara vermeden çalışmalarına devam etti. Altay ile oynanacak kupa randevusunun antrenmanları başladı. Ancak çalışmada her zamankinin aksine yüzler asıktı. Ünal Karaman ve öğrencileri eski çalışmaların aksine sessiz şekilde bir antrenman geçirdiler. 5'e 2'nin ardından çift kale maç oynandı.
- 18.12.2019
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Trabzonspor kaçan puanlara yanıyor
Toplam 1
Yorum
meceylan Adamın dibisin hugo
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Niye oynamıyorlar!
Toplam 3
Yorum
Kadir Kaliteli stoper şart alttan gelme topcularla şampiyonluk gelmez..
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Trabzonspor 1-2 Denizlispor | MAÇ SONUCU
Toplam 2
Yorum
Berkan Belki tek forvet kalabalık orta saha ile oynamanın zamanı gelmiştir.Sörloth ve Tony kulübeye cekilebilir.Kazanan takımlar böyle kazanıyor.
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