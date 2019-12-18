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18 Aralık 2019, Çarşamba
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İdmanda yüzler asık

İdmanda yüzler asık

ekibi, Denizlispor yenilgisinin ardından ara vermeden çalışmalarına devam etti. Altay ile oynanacak kupa randevusunun antrenmanları başladı.

ekibi, Denizlispor yenilgisinin ardından ara vermeden çalışmalarına devam etti. Altay ile oynanacak kupa randevusunun antrenmanları başladı. Ancak çalışmada her zamankinin aksine yüzler asıktı. ve öğrencileri eski çalışmaların aksine sessiz şekilde bir antrenman geçirdiler. 5'e 2'nin ardından çift kale maç oynandı.

  1. 18.12.2019
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