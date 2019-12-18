İdmanda yüzler asık

Karadeniz ekibi, Denizlispor yenilgisinin ardından ara vermeden çalışmalarına devam etti. Altay ile oynanacak kupa randevusunun antrenmanları başladı. Ancak çalışmada her zamankinin aksine yüzler asıktı. Ünal Karaman ve öğrencileri eski çalışmaların aksine sessiz şekilde bir antrenman geçirdiler. 5'e 2'nin ardından çift kale maç oynandı.