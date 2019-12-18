Hüseyin’e kesik
Bordo-mavililerde Hüseyin Türkmen büyük düşüş içinde. 21 yaşındaki savunma oyuncusu, Hugo Rodallega'nın attığı ilk golde Kolombiyalı yıldızı kaçırarak büyük hata yaptı.
Bordo-mavililerde Hüseyin Türkmen büyük düşüş içinde. 21 yaşındaki savunma oyuncusu, Hugo Rodallega'nın attığı ilk golde Kolombiyalı yıldızı kaçırarak büyük hata yaptı. Son dönemde yenilen gollerde pozisyon almada ciddi sıkıntı yaşayan Hüseyin'in kulübeye çekilmesi bekleniyor. Campi-Fernandes ikilisi oynayacak.
- 18.12.2019
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Trabzonspor kaçan puanlara yanıyor
Toplam 1
Yorum
meceylan Adamın dibisin hugo
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Niye oynamıyorlar!
Toplam 3
Yorum
Kadir Kaliteli stoper şart alttan gelme topcularla şampiyonluk gelmez..
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Trabzonspor 1-2 Denizlispor | MAÇ SONUCU
Toplam 2
Yorum
Berkan Belki tek forvet kalabalık orta saha ile oynamanın zamanı gelmiştir.Sörloth ve Tony kulübeye cekilebilir.Kazanan takımlar böyle kazanıyor.
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