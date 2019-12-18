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18 Aralık 2019, Çarşamba
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Hüseyin’e kesik

Hüseyin’e kesik

büyük düşüş içinde. 21 yaşındaki savunma oyuncusu, 'nın attığı ilk golde Kolombiyalı yıldızı kaçırarak büyük hata yaptı.

Bordo-mavililerde Hüseyin Türkmen büyük düşüş içinde. 21 yaşındaki savunma oyuncusu, 'nın attığı ilk golde Kolombiyalı yıldızı kaçırarak büyük hata yaptı. Son dönemde yenilen gollerde pozisyon almada ciddi sıkıntı yaşayan Hüseyin'in kulübeye çekilmesi bekleniyor. Campi-Fernandes ikilisi oynayacak.

  1. 18.12.2019
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