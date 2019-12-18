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18 Aralık 2019, Çarşamba
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Biletler satışta

Biletler satışta

'ı deplasmanda 2-1 yenen , tur için rakibini yarın Stadı'nda ağırlayacak. Bu mücadelenin biletleri satışa çıktı.

'ı deplasmanda 2-1 yenen , tur için rakibini yarın Stadı'nda ağırlayacak. Bu mücadelenin biletleri satışa çıktı. En ucuz bilet 10 TL olacak. Bordo- mavili yönetim en pahalı biletleri ise 75 TL olarak belirledi.

  1. 18.12.2019
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