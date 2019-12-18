Biletler satışta

Kupada Altay'ı deplasmanda 2-1 yenen Trabzonspor, tur için rakibini yarın Şenol Güneş Stadı'nda ağırlayacak. Bu mücadelenin biletleri satışa çıktı. En ucuz bilet 10 TL olacak. Bordo- mavili yönetim en pahalı biletleri ise 75 TL olarak belirledi.