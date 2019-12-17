Trabzonspor’da Altay maçı hazırlıkları başladı
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5’inci tur rövanşında perşembe günü sahasında Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde 11.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basına ve taraftara kapalı olarak yapılan antrenmanda yenileme çalışmaları gerçekleştirildi.
Sakatlıkları bulunan ve tedavisi devam eden Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz antrenmanda yer almadı. Bordo-mavililer, yapacağı antrenmanla Altay maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
- 17.12.2019
- Emre Bol: Ersun Yanal artık Fenerbahçe kariyerinin sonuna gelmiştir
- Mehmet Özdilek: Havalara uçmadan sağlam bir şekilde gitmek istiyoruz
- Hugo Rodallega: Trabzonspor'a saygımdan dolayı gole sevinmedim
- Olcay Şahan: Son 2 maçımız var onları kazanıp ilk yarıyı güzel kapatmak istiyoruz
- Mustafa Yumlu: Trabzonspor'un oyunu şampiyonluk için yeterli değil
- Ali Koç teşhisi koydu! İşte Fenerbaçe'nin reçetesi
- Fatih Terim'den beklenmedik karar! İşte Galatasaray'ın Tuzlaspor 11'i
- Galatasaray'da son dakika: Fatih Terim'den ses getirecek karar!
- Galatasaray'a transfer müjdesi! Sözleşmesini feshetti
- Fenerbahçe Mesut Özil'e resmen çubukluyu giydiriyor! İşte ücreti...
-
Trabzonspor kaçan puanlara yanıyor
Toplam 1
Yorum
meceylan Adamın dibisin hugo
-
Niye oynamıyorlar!
Toplam 3
Yorum
Kadir Kaliteli stoper şart alttan gelme topcularla şampiyonluk gelmez..
-
Trabzonspor 1-2 Denizlispor | MAÇ SONUCU
Toplam 2
Yorum
Berkan Belki tek forvet kalabalık orta saha ile oynamanın zamanı gelmiştir.Sörloth ve Tony kulübeye cekilebilir.Kazanan takımlar böyle kazanıyor.
Trabzonspor’da Altay maçı hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.