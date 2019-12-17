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17 Aralık 2019, Salı
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’da Altay maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor’da Altay maçı hazırlıkları başladı

, 5’inci tur rövanşında perşembe günü sahasında Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör yönetiminde 11.00’de ’nde basına ve taraftara kapalı olarak yapılan antrenmanda yenileme çalışmaları gerçekleştirildi.

Sakatlıkları bulunan ve tedavisi devam eden Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz antrenmanda yer almadı. Bordo-mavililer, yapacağı antrenmanla Altay maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

  1. 17.12.2019
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