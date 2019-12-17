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17 Aralık 2019, Salı
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'a öne geçmek yaramıyor

Trabzonspor'a öne geçmek yaramıyor

'in 15. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'a 2-1 mağlup olan , öne geçip de skor üstünlüğünü koruyamadığı maçlarda 14 puan kaybetti.

'de bu sezon oynadığı 15 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan , 26 puanla lider 'un 7 puan gerisinde dördüncü sırada yer alıyor. Bordo-mavililer, bu sezon ligde oynadığı 15 maçın 12'inde ilk golü atan taraf oldu. Trabzonspor, şu ana kadar skor olarak öne geçtiği karşılaşmalarda en fazla puan kaybeden takım konumunda yer alıyor. ekibi, öne geçtiği 6 müsabakalarda 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak zirve yarışında önemli 14 puan bıraktı.

EVİNDE 3 MAÇ

Bordo-mavililer, evinde önde götürdüğü ve maçlarında ise son dakikalarda yıkıldı. Trabzon temsilcisi, Gençlerbirliği maçının 84. dakikasına kadar 2-1 önde getirdiği maçta 85. dakikada kalesini gole kapatamayarak müsabakadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. 'ın takımı, Galatasaray maçında ise 90. dakikaya kadar 1-0 önde taşıdığı karşılaşmadan son dakikada yediği golle 1-1 beraberlikle ayrıldı. Denizlispor mücadelesinde ise 21. dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçen Trabzonspor, 59. dakikada kalesini kapatamayınca skor 1-1'e geldi. Bordo-mavililer, 82. dakikada ise ağlarında bir gol daha gördü ve rakibine 2-1 yenildi.

DEPLASMANDA 3 MAÇ

Trabzonspor, deplasmanda oynadığı 3 maçta da benzer bir tablo yaşadı. 34. dakikaya kadar maçını 1-0 önde getiren bordo-mavililer, 40. dakikada yediği golle bir puanla yetinmek zorunda kaldı. Sivasspor müsabakasında 3. dakikada golü bulan Trabzonspor, 41 ve 90. dakikalarda yediği gollerle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

maçında ise 61. dakikada öne geçen bordo-mavililer, 67 ve 78. dakikalarda kalesindeki gollere engel olamadı. Trabzon, 90+6'da Sörloth'un attığı golle 'dan 2-2 ile ayrıldı. Trabzonspor'un bu sezon öne geçmesine rağmen puan kaybı yaşadığı maçlar şöyle:

Kasımpaşa: 1 - Trabzonspor: 1
Trabzonspor: 2 - Gençlerbirliği: 2
Sivasspor: 2 - Trabzonspor: 1
Başakşehir: 2 - Trabzonspor: 2
Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 1
Trabzonspor: 1 - Denizlispor: 2

  1. 17.12.2019
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