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17 Aralık 2019, Salı
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kaçan puanlara yanıyor

Trabzonspor kaçan puanlara yanıyor

’in 15’inci haftasında sahasında konuk ettiği ’a öne geçtiği maçta 2-1 mağlup olan , bu sezon Süper Lig'de ilk golü attığı 6 maçtan galip ayrılamadı ve ligde bu alanda en fazla puan kaybeden takım oldu.

'de zirve mücadelesi veren , , , ile gibi rakiplerinin puan kaybettiği haftada önemli bir fırsatı değerlendiremedi. 1-0 öne geçtiği karşılaşmada sahasında konuk ettiği 'a 2-1 mağlup olan bordo-mavililer, bu sezon Süper Lig'de öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden takım oldu. Trabzonspor, bu sezon ilk golü attığı 6 karşılaşmada skor üstünlüğünü koruyamadı.

ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADIĞI 6 MAÇTA 14 PUAN KAYBETTİ
Bordo-mavililer, bu sezon ligde 1-0 öne geçtiği maçından 1-1 berabere, 1-0 öne geçtiği karşısından 2-2 berabere, 1-0 öne geçtiği Demir Grup Sivasspor maçından 2-1 mağlup, 1-0 öne geçtiği Medipol Başakşehir karşısından 2-2 berabere, 1-0 öne geçtiği Galatasaray karşısından 1-1 berabere ve son olarak 1-0 öne geçtiği Yukatel Denizlispor karşılaşmasından 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. 15'inci hafta itibariyle 26 puanla ligde zirvenin 7 puan gerisinde 4'üncü sırada yer alan Trabzonspor, üstünlüğünü koruyamadığı söz konusu bu 6 müsabakada 4 beraberlik ile 2 yenilgi aldı ve toplamda 14 puan kaybı yaşadı.

YEREL GAZETELERDEN 'HAYAL KIRIKLIĞI' YORUMU
Öte yandan Yerel gazeteler, Trabzonspor'un Süper Lig'in 15'inci haftasında sahasında öne geçip 2-1 mağlup olduğu Yukatel Denizlispor maçının ardından, "Hayaller yıkıldı, büyük darbe, böyle mutlu son olmaz" yorumlarını yaptı.
Sonnokta gazetesi, "Patron böyle mutlu son olmaz", "Bu Denizli karşısında 1-0'dan maçı veriyorsak herkes şapkasını önüne koyacak", Günebakış gazetesi, "Büyük darbe", "Trabzonspor, fırsat haftasında resmen işkence çektirdi, Denizli'ye teslim oldu", gazetesi, "Yaktın bizi Hugo!", "Trabzonspor, kazanması halinde büyük avantaj sağlayacağı maçta Denizlispor'a eski yıldızının 2 golüyle boyun eğdi", Taka gazetesi, "Rodallega hayalleri yıktı!", "Trabzonspor, eski yıldızının golleriyle Denizlispor'a mağlup oldu, zirve yolunda ağır yara aldı" başlıklarına yer verdi.

  1. 17.12.2019
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