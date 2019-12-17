Niye oynamıyorlar!

Şenol Güneş Stadı'nda tribünlerinin önemli bölümünü dolduran taraftarlar, maç öncesi sahaya ısınmaya çıkan futbolculara da alkışlarla moral verdi. Az sayıdaki konuk ekibin taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yer alarak takımlarına destek oldu. Bu arada karşılaşmanın uzatma dakikalarında bir grup Trabzonspor taraftarı, 'Söylesene Ünal hoca, takım niye oynamıyor?' şeklinde slogan attı. Bordo-mavili taraftarlar maçın bitiş düdüğünün ardından da aynı sloganla Ünal Karaman'a seslendi ve yenilgi nedeniyle 53 yaşındaki hocaya tepki gösterdi.