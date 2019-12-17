Niye oynamıyorlar!
Bordo-mavili taraftarlar, hafta içi ve geç saatte olmasına rağmen Yukatel Denizlispor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. Tribünlere koşan Trabzonspor taraftarı, maçın son anlarında ‘Söylesene Ünal hoca, takım niye oynamıyor’ tezahüratı yaptı.
Şenol Güneş Stadı'nda tribünlerinin önemli bölümünü dolduran taraftarlar, maç öncesi sahaya ısınmaya çıkan futbolculara da alkışlarla moral verdi. Az sayıdaki konuk ekibin taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yer alarak takımlarına destek oldu. Bu arada karşılaşmanın uzatma dakikalarında bir grup Trabzonspor taraftarı, 'Söylesene Ünal hoca, takım niye oynamıyor?' şeklinde slogan attı. Bordo-mavili taraftarlar maçın bitiş düdüğünün ardından da aynı sloganla Ünal Karaman'a seslendi ve yenilgi nedeniyle 53 yaşındaki hocaya tepki gösterdi.
- 17.12.2019
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