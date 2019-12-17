Denizli tutulmuyor
Yeşil-siyahlılar, Trabzon deplasmanında altın değerinde bir galibiyet elde etti... Denizlispor, Mehmet Özdilek’in liderliğinde 8 maçta 13 puan alarak 9. sıraya yükseldi.
Denizlispor tutulmuyor... Sezona Yücel İldiz ile başlayan ve ilk 7 haftada 8 puan toplayan Yukatel Denizlispor, ardından göreve gelen Mehmet Özdilek'in önderliğinde müthiş bir yükselişe geçti. Yeşilsiyahlılar Özdilek'le 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi alırken; topladığı 13 puanla 13'üncü sıradan 9'uncu sıraya kadar yükseldi. Denizlispor, Beşiktaş'a 1-0 kaybettiği karşılaşmanın ardından oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak inanılmaz bir çıkışa imza attı. Çaykur Rizespor'u evinde ve G.Antepspor'u ise daplasmanda mağlup eden Horoz, ardından Başakşehir ile berabere kaldı. Denizlispor, teknik direktör Mehmet Özdilek önderliğinde dün de zorlu Trabzon deplasmanından üç puan çıkarmaya başardı. Yeşil-siyahlılar, ilk yarısını 1-0 geride kapattıkları maçına ikinci yarısında müthiş bir geri dönüşe imza attı. Konuk ekip, eski Trabzonsporlu Rodallega'nın 59 ve 82'inci dakikada attığı gollerle rakibini 2-1 mağlup etti.
DEPLASMAN LİDERİYİZ
Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, deplasmanda çok iyi bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi. Özdilek, "Deplasmanda lideriz, en fazla puan toplayan takımız. 1-0 geriden gelip maçı 2-1 kazanmak güven ve oyun ile alakalı. Her geçen gün mücadele gücü yükselen bir takım hüviyetine bürünüyoruz. Çok önemli bir müsabakadan altın değerinde 3 puan aldık. Güçlü olmanın sırrı konsantrasyondan geçiyor. Bunu da maçın başından sonuna kadar gösterdiler" dedi.
YUMLU CEZALI OLDU
Yukatel Denizlisporlu Mustafa Yumlu, sarı kart cezalısı durumuna düştü. Maça sınırda çıkan 32 yaşındaki stoper, ikinci devrede gördüğü kart nedeniyle gelecek haftaki Alanyaspor maçında forma giyemecek.
- 17.12.2019
- Emre Bol: Ersun Yanal artık Fenerbahçe kariyerinin sonuna gelmiştir
- Mehmet Özdilek: Havalara uçmadan sağlam bir şekilde gitmek istiyoruz
- Hugo Rodallega: Trabzonspor'a saygımdan dolayı gole sevinmedim
- Olcay Şahan: Son 2 maçımız var onları kazanıp ilk yarıyı güzel kapatmak istiyoruz
- Mustafa Yumlu: Trabzonspor'un oyunu şampiyonluk için yeterli değil
Denizli tutulmuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.