Denizli tutulmuyor - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
17 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Denizli tutulmuyor

Denizli tutulmuyor

Denizli tutulmuyor

Yeşil-siyahlılar, deplasmanında altın değerinde bir galibiyet elde etti... Denizlispor, ’in liderliğinde 8 maçta 13 puan alarak 9. sıraya yükseldi.

Denizlispor tutulmuyor... Sezona ile başlayan ve ilk 7 haftada 8 puan toplayan Yukatel Denizlispor, ardından göreve gelen 'in önderliğinde müthiş bir yükselişe geçti. Yeşilsiyahlılar Özdilek'le 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi alırken; topladığı 13 puanla 13'üncü sıradan 9'uncu sıraya kadar yükseldi. Denizlispor, 'a 1-0 kaybettiği karşılaşmanın ardından oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak inanılmaz bir çıkışa imza attı. Çaykur Rizespor'u evinde ve G.Antepspor'u ise daplasmanda mağlup eden Horoz, ardından ile berabere kaldı. Denizlispor, teknik direktör Mehmet Özdilek önderliğinde dün de zorlu deplasmanından üç puan çıkarmaya başardı. Yeşil-siyahlılar, ilk yarısını 1-0 geride kapattıkları maçına ikinci yarısında müthiş bir geri dönüşe imza attı. Konuk ekip, eski Trabzonsporlu Rodallega'nın 59 ve 82'inci dakikada attığı gollerle rakibini 2-1 mağlup etti.

DEPLASMAN LİDERİYİZ
Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, deplasmanda çok iyi bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi. Özdilek, "Deplasmanda lideriz, en fazla puan toplayan takımız. 1-0 geriden gelip maçı 2-1 kazanmak güven ve oyun ile alakalı. Her geçen gün mücadele gücü yükselen bir takım hüviyetine bürünüyoruz. Çok önemli bir müsabakadan altın değerinde 3 puan aldık. Güçlü olmanın sırrı konsantrasyondan geçiyor. Bunu da maçın başından sonuna kadar gösterdiler" dedi.

YUMLU CEZALI OLDU
Yukatel Denizlisporlu Mustafa Yumlu, sarı kart cezalısı durumuna düştü. Maça sınırda çıkan 32 yaşındaki stoper, ikinci devrede gördüğü kart nedeniyle gelecek haftaki maçında forma giyemecek.

  1. 17.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli tutulmuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN