Denizli tutulmuyor

Denizlispor tutulmuyor... Sezona Yücel İldiz ile başlayan ve ilk 7 haftada 8 puan toplayan Yukatel Denizlispor, ardından göreve gelen Mehmet Özdilek'in önderliğinde müthiş bir yükselişe geçti. Yeşilsiyahlılar Özdilek'le 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi alırken; topladığı 13 puanla 13'üncü sıradan 9'uncu sıraya kadar yükseldi. Denizlispor, Beşiktaş'a 1-0 kaybettiği karşılaşmanın ardından oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak inanılmaz bir çıkışa imza attı. Çaykur Rizespor'u evinde ve G.Antepspor'u ise daplasmanda mağlup eden Horoz, ardından Başakşehir ile berabere kaldı. Denizlispor, teknik direktör Mehmet Özdilek önderliğinde dün de zorlu Trabzon deplasmanından üç puan çıkarmaya başardı. Yeşil-siyahlılar, ilk yarısını 1-0 geride kapattıkları maçına ikinci yarısında müthiş bir geri dönüşe imza attı. Konuk ekip, eski Trabzonsporlu Rodallega'nın 59 ve 82'inci dakikada attığı gollerle rakibini 2-1 mağlup etti.



DEPLASMAN LİDERİYİZ

Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, deplasmanda çok iyi bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi. Özdilek, "Deplasmanda lideriz, en fazla puan toplayan takımız. 1-0 geriden gelip maçı 2-1 kazanmak güven ve oyun ile alakalı. Her geçen gün mücadele gücü yükselen bir takım hüviyetine bürünüyoruz. Çok önemli bir müsabakadan altın değerinde 3 puan aldık. Güçlü olmanın sırrı konsantrasyondan geçiyor. Bunu da maçın başından sonuna kadar gösterdiler" dedi.



YUMLU CEZALI OLDU

Yukatel Denizlisporlu Mustafa Yumlu, sarı kart cezalısı durumuna düştü. Maça sınırda çıkan 32 yaşındaki stoper, ikinci devrede gördüğü kart nedeniyle gelecek haftaki Alanyaspor maçında forma giyemecek.