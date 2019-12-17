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17 Aralık 2019, Salı
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Cezayı kesiyorlar

Cezayı kesiyorlar

’un hocası Karaman: hata oyunu ama cezayı anında kesiyorlar. Rodallega tam bir vuruş ustası...

Teknik direktör , "Bu pozisyonlarda bulursanız atacaksınız" dedi. 53 yaşındaki hoca şunlar ısöyledi: "İdeale yakın bir kadro ile sahadaydık ama oyuncularımızın birçoğu ideale yakın antrenmanla gelmediler. Hugo çok kaliteli golcü. Ceza sahası ve çevresinde vuruş ustası. Bunu kullanması avantaj. Hugo bizi tanıyor ama biz de onu biliyoruz. Orada pozisyon hatamız var. ' hata oyunu' diyorsanız cezayı kesiyorlar. Bazı oyuncularımız çok çok altında oynadılar. Bu haklarını kullandılar. Antrenman eksiği olanlar düzelecek."
  1. 17.12.2019
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