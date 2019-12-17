Cezayı kesiyorlar
Trabzonspor’un hocası Karaman: Futbol hata oyunu ama cezayı anında kesiyorlar. Rodallega tam bir vuruş ustası...
- 17.12.2019
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Cezayı kesiyorlar
Toplam 2
Yorum
doğru Hocam bence cezayı sen kestin,öne geçmişken bu kadar ısırmayan takıma karşı bile yeniliyorsa takım bunun baş sorumlusu olduğun gerçek.
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Cezayı kesiyorlar
Toplam 2
Yorum
paşa Hocam marifet sakatlık ve zorunluluktan değil,bu tip maçlarda öne geçmişken formsuz futbolcular yerine gençleri oynatmakta.
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Toplam 1
Yorum
mustafa Başka mazeret bulamadın herhalde.
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