Trabzonspor - Denizlispor | CANLI
Süper Lig'in 15. haftasının kapanış gününde Trabzonspor sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor. Kazanarak zirve yarışını sürdürmek isteyen Trabzonspor, 26 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Denizlispor ise 18 puanla 11. sırada. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor evinde Yukatel Denizlispor'u ağırlıyor. Bordo-mavililer, rakiplerinin puan kaybettiği haftada 3 puan alıp zirve tırmanışına devam etmek istiyor. Denizlispor ise geçen hafta aldığı Başakşehir beraberliğini taçlandırmak istiyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Sosa, Mikel, Yusuf, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth
Denizlispor: Stachowiak, Zeki, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Murawski, Aissati, Olcay, Sacko, Barrow, Rodallega
İNGİLİZ ANAHTARI STURRIDGE
Trabzonspor'un Denizlispor ile oynayacağı mücadelede gözler bir kez daha Daniel Sturridge'de... İngiliz futbolcu ligde 2 gol, 4 asistle oynuyor. 30 yaşındaki oyuncu 4 asistinin 3'ünü çok iyi anlaştığı Alexander Sörloth'a yaptı. Sturridge, Rize, Gaziantep ve Antalya maçlarında Norveçli yıldızı besledi. Diğer asistini de Nwakaeme'ye yaptı.
Ayrıca Gaziantep ve Başakşehir karşılaşmalarında 1'er golü var. Sturridge bugün de "İngiliz anahtarı" gibi rakibin kilidini açmaya çalışacak. Karaman, tecrübeli futbolcudan Alexander Sörloth'tan oluşacak boşluklara sızmasını istedi.
İKİ TAKIMIN 39. RANDEVUSU
Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor, Medical Park Stadı'nda yapacakları maçla Süper Lig tarihinde 39. kez karşı karşıya geliyor.
Ligde 9 sezon aradan sonra karşılaşan iki ekibin mücadelelerinde bordo-mavililer 25 galibiyet, Ege temsilcisi ise 6 galibiyet aldı. 7 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor, bu maçlarda 57 gol atarken kalesinde 27 gol gördü. Trabzonspor, sahasında rakibi karşısında bir kez yenildi.
Bordo-mavili ekip, kendi evinde oynadığı 19 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Karadeniz ekibi, tek yenilgisini 2008-2009 sezonunda 2-0'lık sonuçla aldı.
MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)
- Süper Lig tarihinde Denizlispor'u konuk ettiği 19 maçın 18'inde rakip fileleri havalandıran Trabzonspor (15G 3B 1M), tek yenilgisini gol atamadığı tek karşılaşmada aldı (Şubat 2009'da 0-2).
- Trabzonspor ile oynadığı son beş maçın sadece birini kazanan Denizlispor (4M), tek galibiyetini deplasmanda aldı.
- Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçında tek galibiyet alabilen Trabzonspor (1B 1M), daha önceki dokuz iç saha karşılaşmasının sekizini kazanmıştı (1B).
- Süper Lig'de oynadığı son üç maçtan yedi puan çıkaran Denizlispor (2G 1B), daha önceki dokuz karşılaşmada beş puan toplayabilmişti (1G 2B 6M).
- Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de oynadığı 14 maçın 11'inde ilk golü atan taraf oldu. Bordo mavili ekip, şu ana kadar skor olarak öne geçtiği karşılaşmalarda en fazla puan kaybeden takım konumunda (11).
- Denizlispor bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en az gol atan takım (2).
- Bu sezon Süper Lig'de en fazla gole katkı sağlayan oyuncu Alexander Sörloth (9 gol & 4 asist). Trabzonspor'un Süper Lig'de oynadığı son üç maçta da ilk golünü Norveçli oyuncu kaydetti.
- Trabzonspor'un Süper Lig'de attığı son yedi gol Alexander Sörloth (3), Anthony Nwakaeme (2) ve Yusuf Sarı'dan (2) geldi.
- Denizlispor forması giyen Madou Barrow, Süper Lig'de çıktığı son üç maçta da gol katkısı yaptı (1 gol & 2 asist).
- Mehmet Özdilek, Süper Lig'deki teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor'u henüz deplasmanda mağlup edemedi (3B 5M).
- 16.12.2019
- Güncelleme: 16.12.2019 19:57
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