Trabzonspor - Denizlispor | CANLI

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor evinde Yukatel Denizlispor'u ağırlıyor. Bordo-mavililer, rakiplerinin puan kaybettiği haftada 3 puan alıp zirve tırmanışına devam etmek istiyor. Denizlispor ise geçen hafta aldığı Başakşehir beraberliğini taçlandırmak istiyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...





İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Sosa, Mikel, Yusuf, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth

Denizlispor: Stachowiak, Zeki, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Murawski, Aissati, Olcay, Sacko, Barrow, Rodallega

İNGİLİZ ANAHTARI STURRIDGE

Trabzonspor'un Denizlispor ile oynayacağı mücadelede gözler bir kez daha Daniel Sturridge'de... İngiliz futbolcu ligde 2 gol, 4 asistle oynuyor. 30 yaşındaki oyuncu 4 asistinin 3'ünü çok iyi anlaştığı Alexander Sörloth'a yaptı. Sturridge, Rize, Gaziantep ve Antalya maçlarında Norveçli yıldızı besledi. Diğer asistini de Nwakaeme'ye yaptı.

Ayrıca Gaziantep ve Başakşehir karşılaşmalarında 1'er golü var. Sturridge bugün de "İngiliz anahtarı" gibi rakibin kilidini açmaya çalışacak. Karaman, tecrübeli futbolcudan Alexander Sörloth'tan oluşacak boşluklara sızmasını istedi.

İKİ TAKIMIN 39. RANDEVUSU

Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor, Medical Park Stadı'nda yapacakları maçla Süper Lig tarihinde 39. kez karşı karşıya geliyor.

Ligde 9 sezon aradan sonra karşılaşan iki ekibin mücadelelerinde bordo-mavililer 25 galibiyet, Ege temsilcisi ise 6 galibiyet aldı. 7 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, bu maçlarda 57 gol atarken kalesinde 27 gol gördü. Trabzonspor, sahasında rakibi karşısında bir kez yenildi.

Bordo-mavili ekip, kendi evinde oynadığı 19 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Karadeniz ekibi, tek yenilgisini 2008-2009 sezonunda 2-0'lık sonuçla aldı.

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)