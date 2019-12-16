Sosa’dan konuşma

Bordo-mavililerin kaptanı Jose Sosa, takımla bir konuşma gerçekleştirdi. Arjantinli yıldız "Çok kritik maçlara çıkıyoruz. Devre arasına huzurlu şekilde gidebilmek için bu karşılaşmaların tamamını kazanmalıyız. İkinci devre daha da zor geçecek. Şimdi herkes bu maçları düşünsün. Lig ve kupa maçlarımızı kazanalım, tatile öyle çıkalım" dedi.