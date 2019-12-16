Sosa’dan konuşma
Jose Sosa: "Çok kritik maçlara çıkıyoruz. Devre arasına huzurlu şekilde gidebilmek için bu karşılaşmaların tamamını kazanmalıyız. İkinci devre daha da zor geçecek."
Bordo-mavililerin kaptanı Jose Sosa, takımla bir konuşma gerçekleştirdi. Arjantinli yıldız "Çok kritik maçlara çıkıyoruz. Devre arasına huzurlu şekilde gidebilmek için bu karşılaşmaların tamamını kazanmalıyız. İkinci devre daha da zor geçecek. Şimdi herkes bu maçları düşünsün. Lig ve kupa maçlarımızı kazanalım, tatile öyle çıkalım" dedi.
- 16.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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