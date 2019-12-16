Son idmanı gerçekleştirdi
Karadeniz Fırtınası, Denizlispor maçı hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki çalışmada oyuncuların bir hayli hırslı olmaları dikkatlerden kaçmadı.
Karadeniz Fırtınası, Denizlispor maçı hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki çalışmada oyuncuların bir hayli hırslı olmaları dikkatlerden kaçmadı. 5'e 2 pas idmanının ardından bordo-mavili futbolcular çift kale maç oynadı. Ünal Karaman, idmanda atılan güzel golleri alkışladı.
- 16.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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