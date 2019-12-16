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16 Aralık 2019, Pazartesi
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Son idmanı gerçekleştirdi

Son idmanı gerçekleştirdi

 Fırtınası, Denizlispor maçı hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Teknik direktör yönetimindeki çalışmada oyuncuların bir hayli hırslı olmaları dikkatlerden kaçmadı.

Fırtınası, Denizlispor maçı hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Teknik direktör yönetimindeki çalışmada oyuncuların bir hayli hırslı olmaları dikkatlerden kaçmadı. 5'e 2 pas idmanının ardından bordo-mavili futbolcular çift kale maç oynadı. Ünal Karaman, idmanda atılan güzel golleri alkışladı.

  1. 16.12.2019
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