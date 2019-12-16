Obi Mikel’e özel görev

Trabzonspor'un orta sahasındaki yıldızı Obi Mikel, Denizlispor maçında her zamankinden farklı bir görev daha üstlenecek. Karaman orta sahadaki yerleşimi sağlayacak olan Nijeryalı futbolcudan daha fazla hücuma katkı vermesini istedi. Ceza sahası dışından da şutlar atmasını emretti.