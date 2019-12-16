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16 Aralık 2019, Pazartesi
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’e özel görev

Obi Mikel’e özel görev

'un orta sahasındaki yıldızı , Denizlispor maçında her zamankinden farklı bir görev daha üstlenecek.

'un orta sahasındaki yıldızı , Denizlispor maçında her zamankinden farklı bir görev daha üstlenecek. orta sahadaki yerleşimi sağlayacak olan Nijeryalı futbolcudan daha fazla hücuma katkı vermesini istedi. Ceza sahası dışından da şutlar atmasını emretti.

  1. 16.12.2019
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