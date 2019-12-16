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16 Aralık 2019, Pazartesi
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‘Hedefimiz yine 3 puan’

‘Hedefimiz yine 3 puan’

: "Ligde her maç zor. İlk düdükten son ana kadar dikkatli olmalıyız. Hedefimiz yine 3 puan olacak."

Hüseyin Türkmen, Denizlispor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Genç stoper "Ligde her maç zor. İlk düdükten son ana kadar dikkatli olmalıyız. Hedefimiz yine 3 puan olacak. Zirve yarışında puan kaybına tahammülümüz yok" dedi.

  1. 16.12.2019
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