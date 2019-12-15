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15 Aralık 2019, Pazar
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takımı kazandı

U-19 takımı kazandı

Bordo-mavililerin takımı, Tesisleri'nde ile karşı karşıya geldi. mücadeleyi 2-1 kazandı. temsilcisinin gollerini kendi kalesine Enes ve Behlül kaydetti. Osmanlıspor'un tek golü Yiğit'ten geldi. Trabzonsporlu oyuncular galibiyet sonrası maç sonu büyük sevinç yaşadılar. Kazanarak yola devam etmek istediklerini söylediler.

Bordo-mavililerin takımı, Tesisleri'nde ile karşı karşıya geldi. mücadeleyi 2-1 kazandı. temsilcisinin gollerini kendi kalesine Enes ve Behlül kaydetti. Osmanlıspor'un tek golü Yiğit'ten geldi. Trabzonsporlu oyuncular galibiyet sonrası maç sonu büyük sevinç yaşadılar. Kazanarak yola devam etmek istediklerini söylediler.
  1. 15.12.2019
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