Trabzonspor'a transfer olacağı açıklanan Jordy Lukoki kimdir?
Bulgaristan ekiplerinden Ludogorets’te forma giyen Jordy Lukoki’nin Trabzonspor ile anlaşmak üzere olduğu ileri sürüldü. Bulgar medyasında yer alan habere göre: Lodogorets büyük bir transfer daha yapmanın eşiğine geldi. 8 kez Bulgar şampiyonu olan takımın lideri Jodi Lukoki’nin Trabzonspor’a satışıyla ilgili görüşülüyor. Oyuncuyla ilgili merak edilenler haberimizde...
Lukoki'yle yaz aylarında ilgilen Trabzonspor'un yeniden atağa geçtiği ifade edlirken 27 yaşındaki kenar oyuncusu için başka kulüplerin de devrede olduğunun altı çizildi.
Türk yetkililerin Lukoki için ciddi bir bedeli ödemeyi kabul ettiğini ifade eden Bulgarlar oyuncu ile ilgili resmi açıklamanın bir kaç gün içinde geleceği ifade edildi.
JORDY LUKOKI KİMDİR?
Ajax alt yapısında yetişen, 4 yıl önce Hollanda ekibi Zwolle'dan Ludogorets'e gelen Jordy Lukoki, 151 maçta 29 gol, 20 asistle oynadı. bu yıl ise ligde 11 maça çıkan Kongolu kanat oyuncusu, 3 gol, 1 asist üretti. Lukoki, Avrupa Ligi'nde de 6 karşılaşmada forma giydi, 3 kez fileleri havalandırdı.
- 15.12.2019
- Güncelleme: 15.12.2019 11:43
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
Trabzonspor'a transfer olacağı açıklanan Jordy Lukoki kimdir? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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