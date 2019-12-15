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15 Aralık 2019, Pazar
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'a olacağı açıklanan kimdir?

Trabzonspor'a transfer olacağı açıklanan Jordy Lukoki kimdir?

Bulgaristan ekiplerinden Ludogorets’te forma giyen ’nin ile anlaşmak üzere olduğu ileri sürüldü. Bulgar medyasında yer alan habere göre: Lodogorets büyük bir daha yapmanın eşiğine geldi. 8 kez Bulgar şampiyonu olan takımın lideri Jodi Lukoki’nin Trabzonspor’a satışıyla ilgili görüşülüyor. Oyuncuyla ilgili merak edilenler haberimizde...

Lukoki'yle yaz aylarında ilgilen 'un yeniden atağa geçtiği ifade edlirken 27 yaşındaki kenar oyuncusu için başka kulüplerin de devrede olduğunun altı çizildi.

Türk yetkililerin Lukoki için ciddi bir bedeli ödemeyi kabul ettiğini ifade eden Bulgarlar oyuncu ile ilgili resmi açıklamanın bir kaç gün içinde geleceği ifade edildi.

JORDY LUKOKI KİMDİR?

Ajax alt yapısında yetişen, 4 yıl önce Hollanda ekibi Zwolle'dan Ludogorets'e gelen , 151 maçta 29 gol, 20 asistle oynadı. bu yıl ise ligde 11 maça çıkan Kongolu kanat oyuncusu, 3 gol, 1 asist üretti. Lukoki, Avrupa Ligi'nde de 6 karşılaşmada forma giydi, 3 kez fileleri havalandırdı.

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  1. 15.12.2019
  2. Güncelleme: 15.12.2019 11:43
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