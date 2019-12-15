Trabzonspor'a transfer olacağı açıklanan Jordy Lukoki kimdir?

Lukoki'yle yaz aylarında ilgilen Trabzonspor'un yeniden atağa geçtiği ifade edlirken 27 yaşındaki kenar oyuncusu için başka kulüplerin de devrede olduğunun altı çizildi.

Türk yetkililerin Lukoki için ciddi bir bedeli ödemeyi kabul ettiğini ifade eden Bulgarlar oyuncu ile ilgili resmi açıklamanın bir kaç gün içinde geleceği ifade edildi.

JORDY LUKOKI KİMDİR?

Ajax alt yapısında yetişen, 4 yıl önce Hollanda ekibi Zwolle'dan Ludogorets'e gelen Jordy Lukoki, 151 maçta 29 gol, 20 asistle oynadı. bu yıl ise ligde 11 maça çıkan Kongolu kanat oyuncusu, 3 gol, 1 asist üretti. Lukoki, Avrupa Ligi'nde de 6 karşılaşmada forma giydi, 3 kez fileleri havalandırdı.