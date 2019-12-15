Sen sahaya bak

Karadeniz ekibinde başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Ünal Karaman ile bir araya gelecek. Son dönemde Türk futbolunda yaşanan gelişmelerin takımı etkilemesini istemeyen başkan Ağaoğlu, başarılı çalıştırıcıya, "Siz saha içine konsantre olmaya devam edin" diyecek. Ahmet Ağaoğlu'nun Karaman ile yapacağı konuşmada "Transfer limitinin artması, VAR sorunları ve daha birçok sıkıcı konu var. Sizlerin bunun içine girmenizi istemiyorum. Bunlar bizim işimiz. Sen oyuncularınla yakından ilgilen ve onları dış faktörlerden uzak tut. Gerisini biz halledeceğiz" ifadelerini kullanacağı öğrenildi.

KARAMAN'A TRANSFER SÖZÜ

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Ünal Karaman ile yapacağı konuşmada transfer konusuna da değineceği öğrenildi. Ahmet Ağaoğlu, Ünal Karaman'a "Devre arasında istediğin bölgelere takviye yapmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullanacak.