Sen sahaya bak
Başkan Ahmet Ağaoğlu, Karaman ile buluşacak. Ağaoğlu "Siz sahadaki işinizle ilgilenin. Dış faktörlerden uzak durun. Onu biz halledeceğiz" dedi.
Karadeniz ekibinde başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Ünal Karaman ile bir araya gelecek. Son dönemde Türk futbolunda yaşanan gelişmelerin takımı etkilemesini istemeyen başkan Ağaoğlu, başarılı çalıştırıcıya, "Siz saha içine konsantre olmaya devam edin" diyecek. Ahmet Ağaoğlu'nun Karaman ile yapacağı konuşmada "Transfer limitinin artması, VAR sorunları ve daha birçok sıkıcı konu var. Sizlerin bunun içine girmenizi istemiyorum. Bunlar bizim işimiz. Sen oyuncularınla yakından ilgilen ve onları dış faktörlerden uzak tut. Gerisini biz halledeceğiz" ifadelerini kullanacağı öğrenildi.
KARAMAN'A TRANSFER SÖZÜ
Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Ünal Karaman ile yapacağı konuşmada transfer konusuna da değineceği öğrenildi. Ahmet Ağaoğlu, Ünal Karaman'a "Devre arasında istediğin bölgelere takviye yapmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullanacak.
- 15.12.2019
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Toplam 2
Yorum
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Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
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Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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