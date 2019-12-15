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15 Aralık 2019, Pazar
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Günü izinli geçirdiler

Günü izinli geçirdiler

 hafta arası Basel ile maçı oynamıştı. , öğrencilerine 1 gün izin vermişti. Dünü boş geçiren bordo- mavili futbolcular bugün tesislerde toplanacak. ekibi son antrenmanını yaptıktan sonra Denizlispor maçı için kampa girecek.

hafta arası Basel ile maçı oynamıştı. , öğrencilerine 1 gün izin vermişti. Dünü boş geçiren bordo- mavili futbolcular bugün tesislerde toplanacak. ekibi son antrenmanını yaptıktan sonra Denizlispor maçı için kampa girecek.
  1. 15.12.2019
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