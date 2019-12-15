Ekuban toparlandı
Ayağındaki kırık sonrası İtalya'da ameliyat olan Caleb Ekuban, Süper Lig'de Galatasaray ve Antalyaspor maçlarında forma giymişti. Kupada Altay'a karşı da 70 dakika şans bulan Ganalı yıldız, yarınki Denizlispor mücadelesine yedek kulübesinde başlayacak. 25 yaşındaki futbolcunun ikinci devrede oyuna dahil olması bekleniyor.
- 15.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
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Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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