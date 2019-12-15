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15 Aralık 2019, Pazar
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Ekuban toparlandı

Ekuban toparlandı

Ayağındaki kırık sonrası 'da ameliyat olan , 'de ve maçlarında forma giymişti. 'a karşı da 70 dakika şans bulan Ganalı yıldız, yarınki Denizlispor mücadelesine yedek kulübesinde başlayacak. 25 yaşındaki futbolcunun ikinci devrede oyuna dahil olması bekleniyor.

Ayağındaki kırık sonrası 'da ameliyat olan , 'de ve maçlarında forma giymişti. 'a karşı da 70 dakika şans bulan Ganalı yıldız, yarınki Denizlispor mücadelesine yedek kulübesinde başlayacak. 25 yaşındaki futbolcunun ikinci devrede oyuna dahil olması bekleniyor.
  1. 15.12.2019
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