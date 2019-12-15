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15 Aralık 2019, Pazar
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maçı kapalı gişe

Denizli maçı kapalı gişe

 ekibinin Denizlispor ile oynayacağı maça ilgi büyük. Havaların soğumasına rağmen bordo-mavili taraftarların ateşi dinmedi. Trabzonsporlular, Horozlar ile oynayacakları karşılaşmanın biletlerine akın etmiş durumda. Şenol 'nın bir kez daha dolması bekleniyor.

ekibinin Denizlispor ile oynayacağı maça ilgi büyük. Havaların soğumasına rağmen bordo-mavili taraftarların ateşi dinmedi. Trabzonsporlular, Horozlar ile oynayacakları karşılaşmanın biletlerine akın etmiş durumda. Şenol 'nın bir kez daha dolması bekleniyor.
  1. 15.12.2019
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