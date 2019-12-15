Avdijaj ile özel görüştü
Trabzonspor'un sezon başı renklerine kattığı Donis Avdijaj bir türlü beklenilen seviyeye gelemedi. Teknik direktör Ünal Karaman, Kosovalı hücum oyuncusuyla bire bir görüşme yaptı. Usta hoca "Kaliteni biliyorum ancak bunu bize göstermen gerekiyor. Sen önemli bir oyuncusun" diyerek ona moral aşıladı.
- 15.12.2019
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austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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