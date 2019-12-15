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15 Aralık 2019, Pazar
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Avdijaj ile özel görüştü

Avdijaj ile özel görüştü

'un sezon başı renklerine kattığı bir türlü beklenilen seviyeye gelemedi. , Kosovalı hücum oyuncusuyla bire bir görüşme yaptı. Usta hoca "Kaliteni biliyorum ancak bunu bize göstermen gerekiyor. Sen önemli bir oyuncusun" diyerek ona moral aşıladı.

'un sezon başı renklerine kattığı bir türlü beklenilen seviyeye gelemedi. , Kosovalı hücum oyuncusuyla bire bir görüşme yaptı. Usta hoca "Kaliteni biliyorum ancak bunu bize göstermen gerekiyor. Sen önemli bir oyuncusun" diyerek ona moral aşıladı.
  1. 15.12.2019
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