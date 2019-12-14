Trabzonspor Tahkim’e gitti

Trabzonspor, talimat değişikliğinin ardından Tahkim Kurulu'na başvuruda bulundu. Bu kurala aylar öncesinden uyan kulüplerin başında yer alan bordomavililer, yapılan değişikliğe 'adaletsiz bir ortam oluştuğu' gerekçesiyle itiraz ederek, "Bu kabul edilemez bir haksızlık" açıklaması yaptı.

GEREKİRSE CAS'A

Trabzon Başkanı Ahmet Ağaoğlu yaşanan süreci şöyle değerlendirdi: Bu kabul edilemez bir haksızlık. Tahkim'den dönerse, gerekirse UEFA'ya ve CAS'a götüreceğiz. Hiçbir karar sezon ortasında değiştirilemez. Biz bu talimata harfiyen uyduk. Kuralı ihlal edenlerin lehine karar değişmez.