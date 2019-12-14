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14 Aralık 2019, Cumartesi
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Tahkim’e gitti

Trabzonspor Tahkim’e gitti

, talimat değişikliğinin ardından 'na başvuruda bulundu. Bu kurala aylar öncesinden uyan kulüplerin başında yer alan bordomavililer, yapılan değişikliğe 'adaletsiz bir ortam oluştuğu' gerekçesiyle itiraz ederek, "Bu kabul edilemez bir haksızlık" açıklaması yaptı.

, talimat değişikliğinin ardından 'na başvuruda bulundu. Bu kurala aylar öncesinden uyan kulüplerin başında yer alan bordomavililer, yapılan değişikliğe 'adaletsiz bir ortam oluştuğu' gerekçesiyle itiraz ederek, "Bu kabul edilemez bir haksızlık" açıklaması yaptı.

GEREKİRSE CAS'A

Başkanı Ahmet Ağaoğlu yaşanan süreci şöyle değerlendirdi: Bu kabul edilemez bir haksızlık. Tahkim'den dönerse, gerekirse 'ya ve CAS'a götüreceğiz. Hiçbir karar sezon ortasında değiştirilemez. Biz bu talimata harfiyen uyduk. Kuralı ihlal edenlerin lehine karar değişmez.

  1. 14.12.2019
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