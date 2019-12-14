Trabzonspor Tahkim’e gitti
Trabzonspor, talimat değişikliğinin ardından Tahkim Kurulu'na başvuruda bulundu. Bu kurala aylar öncesinden uyan kulüplerin başında yer alan bordomavililer, yapılan değişikliğe 'adaletsiz bir ortam oluştuğu' gerekçesiyle itiraz ederek, "Bu kabul edilemez bir haksızlık" açıklaması yaptı.
Trabzonspor, talimat değişikliğinin ardından Tahkim Kurulu'na başvuruda bulundu. Bu kurala aylar öncesinden uyan kulüplerin başında yer alan bordomavililer, yapılan değişikliğe 'adaletsiz bir ortam oluştuğu' gerekçesiyle itiraz ederek, "Bu kabul edilemez bir haksızlık" açıklaması yaptı.
GEREKİRSE CAS'A
Trabzon Başkanı Ahmet Ağaoğlu yaşanan süreci şöyle değerlendirdi: Bu kabul edilemez bir haksızlık. Tahkim'den dönerse, gerekirse UEFA'ya ve CAS'a götüreceğiz. Hiçbir karar sezon ortasında değiştirilemez. Biz bu talimata harfiyen uyduk. Kuralı ihlal edenlerin lehine karar değişmez.
- 14.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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