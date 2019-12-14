En kötü tablo
4 sezon aradan sonra Avrupa Ligi'nde gruplara kalan Trabzonspor, en kötü sonuçları aldı. Daha önce 2013-14 ve 2014- 15'te olmak üzere iki kez Avrupa Ligi gruplarında mücadele eden Karadeniz ekibi, üçüncü kez katıldığı Avrupa Ligi gruplarında en az puanı topladı ve elendi.
4 sezon aradan sonra Avrupa Ligi'nde gruplara kalan Trabzonspor, en kötü sonuçları aldı. Daha önce 2013-14 ve 2014- 15'te olmak üzere iki kez Avrupa Ligi gruplarında mücadele eden Karadeniz ekibi, üçüncü kez katıldığı Avrupa Ligi gruplarında en az puanı topladı ve elendi. Trabzonspor, daha önce iki kez katıldığı gruplardan çıkarak adını son 32 tura yazdırmayı başarmıştı. 2013-2014'te Lazio, Apollon Limassol ve Legia Varşova ile aynı grupta yer alan bordomavililer, 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan toplamış, lider olarak son 32 takım arasına girmişti. Karadeniz ekibi, son 32 turda İtalyan devi Juventus ile karşılaşırken her iki maçta rakibine 2-0 mağlup olarak veda etmişti. Bordomavililer, 2014-15'te ise Metalist Kharkiv, Legia Varşova ve Lokeren ile mücadele ettiği grupta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 10 puan toplayıp turlamıştı. Ardından ise başka bir İtalyan takımı Napoli ile eşleşmiş ve 1-0 ve 4-0'lık mağlubiyetlerle Avrupa'ya veda etmişti.
SERKAN ASAN ALKIŞLANDI
Trabzonspor'un 20 yaşındaki sağ beki Serkan Asan, Avrupa Ligi'ndeki 3. maçına Basel karşısında çıktı. Genç oyuncu hızı ve azmiyle spor otoritelerinden takdir topladı. Karşılaşma boyunca rakiplerine geçit vermeyen Asan, hücum anlamında da etkili oldu. Neredeyse her atağın oluşumunda yer aldı, kanat organizasyonlarında rakibe zor anlar yaşattı.
SAKATLIKLAR ETKİLEDİ
Bordo-mavili takım, 4 sene aradan sonra katıldığı Avrupa arenasında bu kez çok kötü bir tablo ortaya koydu. Ön eleme maçlarında Sparta Prag ve AEK takımlarını eleyerek UEFA Avrupa Lig C Grubu'nda Basel, Getafe ve Krasnodar'ın rakibi olan bordo-mavililer, talihsiz sakatlıklar nedeniyle istediği saha sonuçlarını alamadı. Oynadığı 6 maçta 5 kez mağlup olan ve 1 beraberlikle son sırada yer alan Karadeniz ekibi, Avrupa Ligi gruplarındaki en kötü performansı sergiledi.
- 14.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
En kötü tablo haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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