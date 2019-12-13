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13 Aralık 2019, Cuma
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'da Denizlispor maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları başladı

Avrupa Ligi son maçında Getafe ile karşılaşan , 'in 15. haftasında ile oynayacağı karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

, 'in 15. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör yönetiminde, 'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular iki grup halinde çalıştı.

Basel karşılaşmasında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular ise taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Yarını izinli geçirecek bordo-mavililer, 15 Aralık Pazar günü yapacağı antrenmanla, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

  1. 13.12.2019
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