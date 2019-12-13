Raporu sunduk
Karaman: Sakatlıklar bizi olumsuz etkiledi... Devre arası için transfer raporumuzu yönetimimize verdik.
Teknik direktör Ünal Karaman, "Genç oyuncularımıza şans verdik. Umarım iyi bir başlangıç olur. Bu çocuklar Türk futboluna hizmet edecek. Bu tecrübeyle inşallah önümüzdeki yıllarda iyi sonuçlar alacağız. İnşallah ileriki yıllarda tüm Türk takımları ülkemizi güzel bir şekilde temsil edecektir" dedi. Karaman, transferle ilgili de şunları söyledi: "Forvet hattındaki sakatlıklar bizi çok etkiledi. Ekuban daha yeni döndü, Abdülkadir Ömür daha bir süre olmayacak. Yönetime raporumuzu sunduk. Göreceğiz."
- 13.12.2019
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
MECİT Sorumlusu benim demekle olmaz, Galatasarayın kaybı olan 24 milyon euroyu da ödeyeceksin!!!!!! sonra da herkes özür dileyip bu işi bırak!!!!!
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
Dost Sorumlusu benim değince her şey haloluyormu?
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Galatasaray tarihinde görülmemişti! Şampiyonlar Ligi'nde utandıran rakam...
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal olşun bişim uefa çupamış vayyy :D:D:D
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