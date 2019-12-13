Raporu sunduk

Teknik direktör Ünal Karaman, "Genç oyuncularımıza şans verdik. Umarım iyi bir başlangıç olur. Bu çocuklar Türk futboluna hizmet edecek. Bu tecrübeyle inşallah önümüzdeki yıllarda iyi sonuçlar alacağız. İnşallah ileriki yıllarda tüm Türk takımları ülkemizi güzel bir şekilde temsil edecektir" dedi. Karaman, transferle ilgili de şunları söyledi: "Forvet hattındaki sakatlıklar bizi çok etkiledi. Ekuban daha yeni döndü, Abdülkadir Ömür daha bir süre olmayacak. Yönetime raporumuzu sunduk. Göreceğiz."