Onazi: Hedeflerimize ulaşmamız için yardım etme zamanı
Trabzonspor formasını yaklaşık 1 yıl sonra yeniden giymeye başlayan Ogenyi Onazi, UEFA Avrupa Ligi’nde İsviçre’nin Basel takımı karşısında beklemedikleri bir sonuçla ayrılmalarına rağmen dün gecenin kendisini için özel bir gün olduğunu söyledi.
Son olarak 23 Aralık 2018 tarihinde Çaykur Rizespor ile oynanan maçta aşil tendonu kopan 26 yaşındaki futbolcu Ogenyi Onazi, uzun süredir takımla idmanlara çıkıyordu. Fizik eksiğini büyük ölçüde kapatan tecrübeli oyuncu, tam 354 gün sonra ilk on birde görev aldı. Sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen iyi bir performans sergileyen Nijeryalı futbolcu, 51 dakika sahada kaldı.
Basel takımı karşısında aldıkları 2-0'lık mağlubiyetin bekledikleri bir sonuç olmadığını belirten Onazi, "Dün akşamki oyun beklediğimiz bir sonuç değildi ama benim için özel bir gündü. Bugüne kadar benimle ilgilenen sağlık ekibine, hocama teşekkürlerimi sunuyorum. En önemlisi benim sürekli arkamda duran taraftarlara. Şimdi benim takımıma hedeflerimize ulaşmamız için yardım etme zamanı. Yanyana" diyerek kendisine ait sosyal medya hesabından kendisine yaşadığı zorlu süreçte destek olanlara teşekkürlerini sundu.
- 13.12.2019
- Güncelleme: 13.12.2019 16:56
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Wolves 4-0 Beşiktaş | MAÇ SONUCU
Toplam 4
Yorum
Dost Ülke puanına katkılarından dolayı teşekkürler Beşiktaş.
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MAÇ SONUCU | Basel 2 - 0 Trabzonspor
Toplam 2
Yorum
Dost Ülke puanına katkılarından dolayı teşekkürler Trabzon.
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29 bin TL ceza
Toplam 2
Yorum
engin o kadar çakmak atıldı Antalyaya ceza yok. Trabzon deplasman takımı ceza alıyor. Ya yok vallahi insanın aklıyla alay ediyorlar..
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