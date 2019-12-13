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13 Aralık 2019, Cuma
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Onazi: Hedeflerimize ulaşmamız için yardım etme zamanı

Onazi: Hedeflerimize ulaşmamız için yardım etme zamanı

formasını yaklaşık 1 yıl sonra yeniden giymeye başlayan , Avrupa Ligi’nde ’nin Basel takımı karşısında beklemedikleri bir sonuçla ayrılmalarına rağmen dün gecenin kendisini için özel bir gün olduğunu söyledi.

Son olarak 23 Aralık 2018 tarihinde ile oynanan maçta aşil tendonu kopan 26 yaşındaki futbolcu , uzun süredir takımla idmanlara çıkıyordu. Fizik eksiğini büyük ölçüde kapatan tecrübeli oyuncu, tam 354 gün sonra ilk on birde görev aldı. Sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen iyi bir performans sergileyen Nijeryalı futbolcu, 51 dakika sahada kaldı.

Basel takımı karşısında aldıkları 2-0'lık mağlubiyetin bekledikleri bir sonuç olmadığını belirten Onazi, "Dün akşamki oyun beklediğimiz bir sonuç değildi ama benim için özel bir gündü. Bugüne kadar benimle ilgilenen sağlık ekibine, hocama teşekkürlerimi sunuyorum. En önemlisi benim sürekli arkamda duran taraftarlara. Şimdi benim takımıma hedeflerimize ulaşmamız için yardım etme zamanı. Yanyana" diyerek kendisine ait sosyal medya hesabından kendisine yaşadığı zorlu süreçte destek olanlara teşekkürlerini sundu.

  1. 13.12.2019
  2. Güncelleme: 13.12.2019 16:56
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