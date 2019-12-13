Basel’de skandal pankart

Maçın 39. dakikasında bir grup İsviçreli taraftar Türkiye karşıtı bir pankart açtı. Hemen Trabzonsporlu taraftarlar olay noktasına gitti ve gerginlik yaşandı. Güvenlik güçleri olaya müdahale ederek, pankart açan grubu stadın dışına çıkardı. Ardından Saint Jakob Park'ta Türkiye tezahüratları yükseldi.