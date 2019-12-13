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13 Aralık 2019, Cuma
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Basel’de skandal pankart

Basel’de skandal pankart

39. dakikasında bir grup İsviçreli taraftar karşıtı bir pankart açtı. taraftarlar olay noktasına gitti ve gerginlik yaşandı.

39. dakikasında bir grup İsviçreli taraftar karşıtı bir pankart açtı. taraftarlar olay noktasına gitti ve gerginlik yaşandı. Güvenlik güçleri olaya müdahale ederek, pankart açan grubu stadın dışına çıkardı. Ardından Saint Jakob Park'ta Türkiye tezahüratları yükseldi.

  1. 13.12.2019
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