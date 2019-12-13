Basel’de skandal pankart
Maçın 39. dakikasında bir grup İsviçreli taraftar Türkiye karşıtı bir pankart açtı. Hemen Trabzonsporlu taraftarlar olay noktasına gitti ve gerginlik yaşandı.
Maçın 39. dakikasında bir grup İsviçreli taraftar Türkiye karşıtı bir pankart açtı. Hemen Trabzonsporlu taraftarlar olay noktasına gitti ve gerginlik yaşandı. Güvenlik güçleri olaya müdahale ederek, pankart açan grubu stadın dışına çıkardı. Ardından Saint Jakob Park'ta Türkiye tezahüratları yükseldi.
- 13.12.2019
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
MECİT Sorumlusu benim demekle olmaz, Galatasarayın kaybı olan 24 milyon euroyu da ödeyeceksin!!!!!! sonra da herkes özür dileyip bu işi bırak!!!!!
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
Dost Sorumlusu benim değince her şey haloluyormu?
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Galatasaray tarihinde görülmemişti! Şampiyonlar Ligi'nde utandıran rakam...
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal olşun bişim uefa çupamış vayyy :D:D:D
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