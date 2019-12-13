Trabzonsporlu Ahmet Canbaz, Almanya'da ameliyat edildi. Kulüp doktoru Hakan Ayaz, 21 yaşındaki 10 numara ile ilgili "Kısmi yırtık bulunan ön çapraz bağ bakılarak değişmesine gerek olmadığı görüldü. Tibia platosundaki kırık ayrılmamış olduğundan müdahale edilmedi" dedi.