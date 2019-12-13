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13 Aralık 2019, Cuma
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Ameliyat edildi

Ameliyat edildi

, 'da ameliyat edildi.

Trabzonsporlu Ahmet Canbaz, 'da ameliyat edildi. Kulüp doktoru Hakan Ayaz, 21 yaşındaki 10 numara ile ilgili "Kısmi yırtık bulunan ön çapraz bağ bakılarak değişmesine gerek olmadığı görüldü. Tibia platosundaki kırık ayrılmamış olduğundan müdahale edilmedi" dedi.

  1. 13.12.2019
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