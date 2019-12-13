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13 Aralık 2019, Cuma
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354 gün sonra

354 gün sonra

Geçen sezon 2018 tarihinde, ligin 17. haftasında maçında aşil tendonu kopan Onazi, yaklaşık 1 yıl aradan sonra formasına kavuştu.

Geçen sezon 2018 tarihinde, ligin 17. haftasında maçında aşil tendonu kopan Onazi, yaklaşık 1 yıl aradan sonra formasına kavuştu. Ameliyat geçiren Nijeryalı oyuncu, 354 gün sonra ilk 11'de sahaya dün çıktı.

  1. 13.12.2019
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