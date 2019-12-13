354 gün sonra
Geçen sezon 23 Aralık 2018 tarihinde, ligin 17. haftasında Çaykur Rize maçında aşil tendonu kopan Onazi, yaklaşık 1 yıl aradan sonra formasına kavuştu.
Geçen sezon 23 Aralık 2018 tarihinde, ligin 17. haftasında Çaykur Rize maçında aşil tendonu kopan Onazi, yaklaşık 1 yıl aradan sonra formasına kavuştu. Ameliyat geçiren Nijeryalı oyuncu, 354 gün sonra ilk 11'de sahaya dün çıktı.
- 13.12.2019
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
MECİT Sorumlusu benim demekle olmaz, Galatasarayın kaybı olan 24 milyon euroyu da ödeyeceksin!!!!!! sonra da herkes özür dileyip bu işi bırak!!!!!
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
Dost Sorumlusu benim değince her şey haloluyormu?
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Galatasaray tarihinde görülmemişti! Şampiyonlar Ligi'nde utandıran rakam...
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal olşun bişim uefa çupamış vayyy :D:D:D
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