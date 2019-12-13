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13 Aralık 2019, Cuma
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29 bin TL ceza

29 bin TL ceza

(), 'a ve kaptanı Sosa'ya ceza verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (), 'a ve kaptanı Sosa'ya ceza verdi. Kurul, maçında Sosa'ya akredite alanda yer almasından dolayı 5 bin lira para ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle kulübe 24 bin TL para cezası kesilmesini kararlaştırdı.

  1. 13.12.2019
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