29 bin TL ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor'a ve kaptanı Sosa'ya ceza verdi. Kurul, Antalya maçında Sosa'ya akredite alanda yer almasından dolayı 5 bin lira para ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle kulübe 24 bin TL para cezası kesilmesini kararlaştırdı.