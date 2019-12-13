29 bin TL ceza
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor'a ve kaptanı Sosa'ya ceza verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor'a ve kaptanı Sosa'ya ceza verdi. Kurul, Antalya maçında Sosa'ya akredite alanda yer almasından dolayı 5 bin lira para ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle kulübe 24 bin TL para cezası kesilmesini kararlaştırdı.
- 13.12.2019
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
MECİT Sorumlusu benim demekle olmaz, Galatasarayın kaybı olan 24 milyon euroyu da ödeyeceksin!!!!!! sonra da herkes özür dileyip bu işi bırak!!!!!
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
Dost Sorumlusu benim değince her şey haloluyormu?
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Galatasaray tarihinde görülmemişti! Şampiyonlar Ligi'nde utandıran rakam...
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal olşun bişim uefa çupamış vayyy :D:D:D
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