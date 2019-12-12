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12 Aralık 2019, Perşembe
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: Oyuncularımın mücadelesinden memnunum

Ünal Karaman: Oyuncularımın mücadelesinden memnunum

Avrupa Ligi C Grubu son haftasında deplasmanda 'nin Basel takımına 2-0 yenilerek kupaya veda eden 'un , grupta son derece değerli takımlar karşısında kendilerini test ettiklerini söyledi.

Grupta 1 puanla son sırada kalan bordo-mavili takımın , maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bu müsabakayla beraber bu sene 'na veda ettiklerini belirterek, "Grupta son derece değerli kaliteli takımlar vardı. Onlarla kendimizi test ettik. Genç oyuncularımızı tecrübelendirdik. Sonuçtan bağımsız şunu söyleyebilirim. Sonuç evet beklediğimiz şekilde gelişmedi ama oynadığımız her müsabaka hikayesi yazılan bir müsabakaya dönüştü. Oyuncuların mücadelesinden memnunum. Tabii ki sonuçlar bizi üzdü." şeklinde konuştu.

Ünal Karaman: Oyuncuların mücadelesinden memnunum

"GELENEK HALİNE GETİRİLMELİ"

Bu sezon yaşadıkları sıkıntılara dikkati çeken Karaman, şöyle devam etti:

"Sizler bizim şartlarımızı biliyorsunuz ama burada birçok arkadaşımız içinde bulunduğumuz şartlardan uzak olabilir. Bir oyuncumuz, 1 yıl sonra ilk müsabakasını oynadı, hazırlık maçı oynamadan. Bu bizim için bir cesaretti. Trabzon'da 8 oyuncumuzu bıraktık ama sezon başından beri hiçbir kulübün yaşamayacağı sorunlar yaşadık. Bazı bölgeler içerisinde çok zorlandık. Basel, Getafe, takımı oldukça güçlü ve belli Avrupa kültürleri olan takımlar. Bu iş kazan zaman mantığıdır. Bu sene katıldınız, gelenek hale getirmeli, katılacağınız torbayı üst seviyeye çekmelisiniz. İyi bir başlangıç ve umarım iyi bir tecrübe olur. İnşallah önümüzdeki yıl , bunu farklı noktalara taşıyacaktır."

"GEREKLİ RAPORLARI SUNUYORUZ"

Karaman, eksikliklerin özellikle forvet hattını çok etkilediğini vurgulayarak, şu ifadelerini kullandı:

"Bizim için çok değer arz eden Ekuban yakın zamanda aramıza katıldı. Abdülkadir Ömür uzun süre aramızda olmayacak. Takım olmak basit bir şey değil. Özel oyuncuların bir araya gelmesiyle takım kimyası oluşur. Sakatlık sayısı arttığı uzadığı için çaresizlikler, bazı zorluklara marjinal kararlar almaya itti. Onların yokluğunda mücadele eden oyuncular oldu, saha içindeki performanslarını sayamam. Sakat oyuncuların katılımı bizi daha güçlü farklı noktaya çekecek. Forma rekabeti için belirlediğimiz bazı bölgeler var. Sayın başkan yönetime gerekli raporları sunuyoruz. Onların mutlaka hazırlıkları olacak ki o rekabet kora kor gelişecek. dönemi katkı sağlayacaksa görüp şahitlik edeceksiniz."

  1. 12.12.2019
  2. Güncelleme: 13.12.2019 01:20
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