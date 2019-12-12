Trabzonspor CAS yolunda
TFF'nin FFP talimatnamesindeki değişikliğe en sert tepki veren kulüplerden birisi de Trabzonspor... Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Yüzde 30 limit bile fazlaydı, kural sezon ortasında değişmez. Kararın Tahkim'den döneceğine inanıyorum, gerekirse de CAS'a gideriz" açıklaması yaptı.
TFF'nin FFP talimatnamesindeki değişikliğe en sert tepki veren kulüplerden birisi de Trabzonspor... Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Yüzde 30 limit bile fazlaydı, kural sezon ortasında değişmez. Kararın Tahkim'den döneceğine inanıyorum, gerekirse de CAS'a gideriz" açıklaması yaptı.
- 12.12.2019
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Adil Gevrek: Şu an istediğimiz seviyede değiliz
Toplam 1
Yorum
eyyupk bu proje büyük inşaallah gereken desteği görürsünüz
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Yeni Malatyaspor'da Eren Tozlu'nun sakatlığı moralleri bozdu
Toplam 1
Yorum
eyyupk eren zaten perfonmansını kaybetmişti geçmiş olsun Allah şifa versin emeklilk zamanı geldi.
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Umut parasını katladı!
Toplam 2
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fatih acar külübün mali yapısı ortada umut iyi bir golcü bize genç ve ucuz yetenekli oyuncular gerekli
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