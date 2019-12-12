Trabzonspor CAS yolunda - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
12 Aralık 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonspor CAS yolunda

yolunda

Trabzonspor CAS yolunda

'nin talimatnamesindeki değişikliğe en veren kulüplerden birisi de ... Başkan , "Yüzde 30 limit bile fazlaydı, kural sezon ortasında değişmez. Kararın 'den döneceğine inanıyorum, gerekirse de 'a gideriz" açıklaması yaptı.

'nin talimatnamesindeki değişikliğe en veren kulüplerden birisi de ... Başkan , "Yüzde 30 limit bile fazlaydı, kural sezon ortasında değişmez. Kararın 'den döneceğine inanıyorum, gerekirse de 'a gideriz" açıklaması yaptı.

  1. 12.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor CAS yolunda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN