Trabzonspor CAS yolunda

TFF'nin FFP talimatnamesindeki değişikliğe en sert tepki veren kulüplerden birisi de Trabzonspor... Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Yüzde 30 limit bile fazlaydı, kural sezon ortasında değişmez. Kararın Tahkim'den döneceğine inanıyorum, gerekirse de CAS'a gideriz" açıklaması yaptı.