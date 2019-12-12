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12 Aralık 2019, Perşembe
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Onazi forma bekliyor

Onazi forma bekliyor

Nijeryalı futbolcu Onazi, 355 günlük forma hasretini Basel maçında sonlandırmak istiyor. tarafından 19 kişilik kadroya dahil edilen 26 yaşındaki ön liberonun, 'de süre alacağı ve ligin ilk yarısının kalan haftalarında da daha çok oynama şansı bulacağı belirtildi.

Nijeryalı futbolcu Onazi, 355 günlük forma hasretini Basel maçında sonlandırmak istiyor. tarafından 19 kişilik kadroya dahil edilen 26 yaşındaki ön liberonun, 'de süre alacağı ve ligin ilk yarısının kalan haftalarında da daha çok oynama şansı bulacağı belirtildi.
  1. 12.12.2019
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