Onazi forma bekliyor
Nijeryalı futbolcu Onazi, 355 günlük forma hasretini Basel maçında sonlandırmak istiyor. Ünal Karaman tarafından 19 kişilik kadroya dahil edilen 26 yaşındaki ön liberonun, İsviçre'de süre alacağı ve ligin ilk yarısının kalan haftalarında da daha çok oynama şansı bulacağı belirtildi.
- 12.12.2019
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eyyupk bu proje büyük inşaallah gereken desteği görürsünüz
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eyyupk eren zaten perfonmansını kaybetmişti geçmiş olsun Allah şifa versin emeklilk zamanı geldi.
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fatih acar külübün mali yapısı ortada umut iyi bir golcü bize genç ve ucuz yetenekli oyuncular gerekli
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