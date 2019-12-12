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12 Aralık 2019, Perşembe
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Ligde iddiamız var

Ligde iddiamız var

Başkan   , şampiyonluk için konuşmanın henüz erken olduğunu belirtti. 'de konuşan Kahraman, bugünkü maça genç bir kadroyla çıkacak olmalarını 'nde bir iddialarının kalmamasına ve sakat futbolcuların çokluğuna bağladı.

Başkan , şampiyonluk için konuşmanın henüz erken olduğunu belirtti. 'de konuşan Kahraman, bugünkü maça genç bir kadroyla çıkacak olmalarını 'nde bir iddialarının kalmamasına ve sakat futbolcuların çokluğuna bağladı. Lige ağırlıklarını koymaya başladıklarını vurgulayan Kahraman, "Lige devam ediyoruz. Şampiyonluğu konuşmak için erken. Fakat, bulunduğumuz yere göre üst seviyelerdeyiz" ifadesini kullandı. kafilesini Zürih Başkonsolosu Asiye Nurcan İpekçi ve konsolos Mehmet Yüceer karşıladı.
  1. 12.12.2019
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