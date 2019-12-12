Ligde iddiamız var
Başkan Yardımcısı Emin Kahraman, şampiyonluk için konuşmanın henüz erken olduğunu belirtti. Basel'de konuşan Kahraman, bugünkü maça genç bir kadroyla çıkacak olmalarını Avrupa Ligi'nde bir iddialarının kalmamasına ve sakat futbolcuların çokluğuna bağladı.
- 12.12.2019
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eyyupk bu proje büyük inşaallah gereken desteği görürsünüz
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Yeni Malatyaspor'da Eren Tozlu'nun sakatlığı moralleri bozdu
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eyyupk eren zaten perfonmansını kaybetmişti geçmiş olsun Allah şifa versin emeklilk zamanı geldi.
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Umut parasını katladı!
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fatih acar külübün mali yapısı ortada umut iyi bir golcü bize genç ve ucuz yetenekli oyuncular gerekli
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