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12 Aralık 2019, Perşembe
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Karaman: En çok oynayan bızız

Karaman: En çok oynayan bızız

, Basel ile oynayacakları mücadelesi öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu ve rotasyon yaptıkları için gösterilen tepkilere cevap verdi.

Teknik direktör , Basel ile oynayacakları mücadelesi öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu ve rotasyon yaptıkları için gösterilen tepkilere cevap verdi. 'de en çok maça çıkan takım olduklarını söyleyen 53 yaşındaki hoca, "Hiçbir zaman için kendi yaşadığımız sıkıntıları çok fazla dışarıyla paylaşmadık, kendi bünyemizde çözmeye gayret gösterdik. En fazla , Türkiye Kupası ve oynayan ve en çok sakatlıklarla uğraşan takım biziz. Biz önce gençlerimize güvenerek, her fırsatta büyük bir memnuniyetle ifade ettiğim şekilde, birbirine sahip çıkan bir grup olarak, en iyi şekilde temsil ettiğimizi ve en azından bu gayrete sahip olduğumuzu düşünüyorum. 19 yaşındaki oyuncularımızla da, antrenman eksiği olmuş oyuncularımızla da çıkabiliriz, şartlar ne olursa olsun asla teslim olmayacağız" ifadelerini kullandı
  1. 12.12.2019
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