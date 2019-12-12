Dava açıldı

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, sosyal medya ile çeşitli basın yayın organları üzerinden, kulübe örtülü ödenek vasıtasıyla 50 milyon euro veya 50 milyon dolar gönderildiği şeklindeki iddiaları sürekli gündeme getirdikleriyle gerekçesiyle, 3'ü gazeteci olmak üzere 83 kişi hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 125. ve 267. maddeleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesinde belirtilen fiillere aykırılıktan Trabzon Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. "Belli bir merkezden çıktığı apaçık ortada olan manipülatif ve yalan haberlerle kulübümüze saldıran bu kişilerin en doğru şekilde cezalandırılacağına olan inancımız tamdır" denilen açıklama şu şekilde:

KİMİLERİ GİBİ KURTARILMADIK

"Trabzonspor bugüne kadar hiçbir şart altında illegal işlerin ortağı olmamış, doğruluk ve hakkaniyetin peşini bırakmamış, üstelik kimileri gibi bir günde değiştirilen yönetmeliklerle kurtarılmamıştır. Trabzonspor, bu gibi durumlara kendini düşürecek kadar küçülmektense, çözüm üretmeyi, daha çok emek, özveri ve mücadele sergilemeyi koşulsuz bir şekilde tercih etmiştir. Tüm bu yalan haberler için kalem oynatanlar iyi bilmelilerdir ki Trabzonspor gayri ahlaki tutumları kendine yakıştırmayacak insanları temsil etmek gibi önemli bir misyona sahiptir. Karadeniz'den veciz bir söz ile ifade etmek gerekirse, muhannetin köprüsünden geçmek yerine, dereye düşüp sele kapılmayı göze alan bizler, bu iftiralarla Trabzonspor isminin lekelenmesine asla izin vermeyeceğiz."