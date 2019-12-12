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12 Aralık 2019, Perşembe
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Dava açıldı

Dava açıldı

Bordo-mavili yönetim, ‘örtülü ödenekten 50 milyon dolar ya da euro gönderildi’ iddiasını dile getiren, aralarında 3 gazetecinin de olduğu 83 kişi hakkında ’na suç duyurusunda bulundu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, sosyal medya ile çeşitli basın yayın organları üzerinden, kulübe vasıtasıyla 50 milyon euro veya 50 milyon dolar gönderildiği şeklindeki iddiaları sürekli gündeme getirdikleriyle gerekçesiyle, 3'ü gazeteci olmak üzere 83 kişi hakkında 'nun 125. ve 267. maddeleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesinde belirtilen fiillere aykırılıktan Trabzon 'na suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. "Belli bir merkezden çıktığı apaçık ortada olan manipülatif ve yalan haberlerle kulübümüze saldıran bu kişilerin en doğru şekilde cezalandırılacağına olan inancımız tamdır" denilen açıklama şu şekilde:

KİMİLERİ GİBİ KURTARILMADIK

" bugüne kadar hiçbir şart altında illegal işlerin ortağı olmamış, doğruluk ve hakkaniyetin peşini bırakmamış, üstelik kimileri gibi bir günde değiştirilen yönetmeliklerle kurtarılmamıştır. Trabzonspor, bu gibi durumlara kendini düşürecek kadar küçülmektense, çözüm üretmeyi, daha çok emek, özveri ve mücadele sergilemeyi koşulsuz bir şekilde tercih etmiştir. Tüm bu yalan haberler için kalem oynatanlar iyi bilmelilerdir ki Trabzonspor gayri ahlaki tutumları kendine yakıştırmayacak insanları temsil etmek gibi önemli bir misyona sahiptir. 'den veciz bir söz ile ifade etmek gerekirse, muhannetin köprüsünden geçmek yerine, dereye düşüp sele kapılmayı göze alan bizler, bu iftiralarla Trabzonspor isminin lekelenmesine asla izin vermeyeceğiz."

  1. 12.12.2019
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