Basel - Trabzonspor | CANLI
Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi son maçında deplasmanda İsviçre temsilcisi Basel ile karşılaşıyor. Temsilcimiz son karşılaşmasını kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmenin planlarını yapıyor. Basel-Trabzonspor karşılaşmasını haberimizden takip edebilirsiniz...
UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki son karşılaşmasına çıkan Trabzonspor'un üst tur şansı kalmadı. Bordo-mavililer prestij mücadelesini kazanıp galibiyet primini alarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmek istiyor.
İLK 11'LER
BASEL: Omlin, Widmer, Eray, Alderete, Petretta, Frei, Xhaka, Stocker, Zuffi, Pululu, Cabral
TRABZONSPOR: Erce Kardeşler, Serkan, Hosseini, Ivanildo, Abdurrahim Dursun, Abdulkadir Parmak, Doğan Erdoğan, Onazi, Fıratcan, Avdijaj, Ekuban
Sahne yine gençlerin
UEFA Avrupa Ligi'ndeki son Krasnodar ve Getafe karşılaşmalarına genç ağırlıklı 11'ler ile çıkan teknik direktör Ünal Karaman, Basel deplasmanında da aynı yolu izleyecek. Ekuban, Hosseini, Hüseyin ve Abdulkadir Parmak dışındaki tüm isimlerin yedek ve altyapı ağırlıklı olması bekleniyor. Beklerde Serkan ve Abdurrahim'i hazırlayan Ünal hoca, Doğan, Fıratcan, Avdijaj gibi isimleri sahaya sürecek.
8 yıldız götürülmedi
Bordo-Mavili kafile, Basel maçı için dün sabah saatlerinde İsviçre'nin yolunu tuttu. Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Basel'e hareket eden Trabzonspor'da as oyuncular Sörloth, Nwakaeme, Sturridge, Pereira, Sosa, Kamil Ahmet, Obi Mikel ve Novak götürülmedi. Aynı zamanda sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz da kafilede yer almadı.
- 12.12.2019
- Güncelleme: 12.12.2019 21:13
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
MECİT Sorumlusu benim demekle olmaz, Galatasarayın kaybı olan 24 milyon euroyu da ödeyeceksin!!!!!! sonra da herkes özür dileyip bu işi bırak!!!!!
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
Dost Sorumlusu benim değince her şey haloluyormu?
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Galatasaray tarihinde görülmemişti! Şampiyonlar Ligi'nde utandıran rakam...
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal olşun bişim uefa çupamış vayyy :D:D:D
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