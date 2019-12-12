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12 Aralık 2019, Perşembe
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Basel - Trabzonspor | CANLI

son maçında deplasmanda temsilcisi ile karşılaşıyor. Temsilcimiz son karşılaşmasını kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmenin planlarını yapıyor. Basel-Trabzonspor karşılaşmasını haberimizden takip edebilirsiniz...

C Grubu'ndaki son karşılaşmasına çıkan 'un üst tur şansı kalmadı. Bordo-mavililer prestij mücadelesini kazanıp galibiyet primini alarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmek istiyor.

CANLI ANLATIM:
1' Zorlu karşılaşma ilk düdükle başladı.
10' Trabzonspor'da Ekuban, rakip takım oyuncuyla çarpışmasının ardından bir süre sakatlık geçirdi.
15' TEHLİKELİ POZİSYON | Avdijaj'in ceza sahası içerisinden çektiği şutu kaleci zorlukla kornere çeldi.
15' Kullanılan kornerde Doğan Erdoğan'ın kafa vuruşu direğin az farkla yukarısından auta çıktı.
16' TEHLİKELİ POZİSYON | Abdülkadir Parmak'ın korner vuruşunda Ivanildo'nun vuruşunu Basel savunması çizgiden çıkardı.

İLK 11'LER

BASEL: Omlin, Widmer, Eray, Alderete, Petretta, Frei, Xhaka, Stocker, Zuffi, Pululu, Cabral

TRABZONSPOR: Erce Kardeşler, Serkan, Hosseini, Ivanildo, Abdurrahim Dursun, Abdulkadir Parmak, Doğan Erdoğan, Onazi, Fıratcan, Avdijaj, Ekuban

Sahne yine gençlerin

UEFA Avrupa Ligi'ndeki son ve Getafe karşılaşmalarına genç ağırlıklı 11'ler ile çıkan , deplasmanında da aynı yolu izleyecek. Ekuban, Hosseini, Hüseyin ve Abdulkadir Parmak dışındaki tüm isimlerin yedek ve altyapı ağırlıklı olması bekleniyor. Beklerde Serkan ve Abdurrahim'i hazırlayan Ünal hoca, Doğan, Fıratcan, Avdijaj gibi isimleri sahaya sürecek.

8 yıldız götürülmedi

Bordo-Mavili kafile, Basel maçı için dün sabah saatlerinde 'nin yolunu tuttu. Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Basel'e hareket eden Trabzonspor'da as oyuncular Sörloth, Nwakaeme, Sturridge, Pereira, Sosa, Kamil Ahmet, Obi Mikel ve Novak götürülmedi. Aynı zamanda sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz da kafilede yer almadı.

  1. 12.12.2019
  2. Güncelleme: 12.12.2019 21:13
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