41 kere maşallah

Alexander Sörloth, bordo-mavili takımda çıktığı 23 resmi maçta toplam 12 gol atma başarısı gösterdi. Ligde 14 maçta 9 gol bulan Sörloth, Avrupa Ligi'nde çıktığı 8 maçta 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği 1 müsabakada da 1 gol ile takımının skor yükünü çekti.

HER PUANA KATKI

Süper Lig'de 3. sırada yer alan Trabzonspor'da, yabancı oyuncuların takımlarına katkısı artarak devam ediyor. Geçtiğimiz sezon bordo-mavililerin ligde attığı 64 golün 43'ü yabancı futbolculardan gelirken, bu dönemde hem ligde hem de Avrupa'da mücadele eden Karadeniz ekibinin şu ana kadar kaydettiği 37 golün 31'ine yine yabancılar imza koymayı başardı. Bu sezon ligde 14, Avrupa'da ise 9 maç oynayan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Onazi dışında elinde bulunan yabancıların tamamına forma şansı verdi. Fırtına'nın Süper Lig'de oynadığı 14 maçta attığı 27 golün 22'si yabancılardan gelirken, 3 defa Yusuf Sarı, 1 kez Abdülkadir Ömür ve 1 golü ise rakip kendi kalesine attı. Avrupa'da 8 maçta kaleye 10 füze gönderen Fırtına'da, 9 golde yabancı katkısı bulunurken, 1 gol ise Abdulkadir Parmak'ın ayağından elde edildi.

Trabzonspor kadrosunda 13 yabancı oyuncu bulunduruyor. Süper Lig'de Sörloth 9, Nwakaeme 4, Sosa ve Sturridge 2'şer gol attı. Hosseini, Ekuban, Avdijaj, Novak ve Pereira 1'er gol kaydetti. Süper Lig'de 3. sırada yer alan bordo-mavililerde yabancı oyuncular elde edilen 26 puanın hepsine direkt katkıda bulundular.